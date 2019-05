8 cose da sapere prima di richiedere un prestito personale

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Hai bisogno di liquidità per acquistare un bene, ma non hai a disposizione tutto il capitale necessario o non vuoi intaccare i tuoi risparmi? La risposta è il. Una soluzione che sempre più persone e famiglie scelgono. Le recenti rilevazioni del Barometro CRIF dimostrano come tra gli italiani sia tornata a farsi spazio la voglia di investire e la determinazione a portare a termine i propri progetti richiedendo un importo extra.Se prendiamo in esame marzo 2019, ad esempio, notiamo un aumento dell′8,9% delle richieste di prestiti personali rispetto allo stesso mese del 2018 e l’importo medio richiesto equivale a 13.052 euro. Nel 2018 l’età media dei richiedenti è stata di 42 anni e un terzo delle domande di finanziamento è stato da parte di under 35 (29,2%). Il motivo per cui si richiede unvaria ...

wireditalia : Ecco cosa c'è da ricordare sulle avventure del capitano della Enterprise. - _chimochi_ : Spero di non essere fraintesa, ognuno è libero di agire o prendere le cose come meglio crede però mi rende un po’ ??… - onelarrie28 : RT @nialltookme: Liam ha sofferto di attacchi di ansia e di agorafobia e noi lo veniamo a sapere adesso. Non è normale che una persona debb… -