5 serie tv di supereroi in arrivo

(Di venerdì 31 maggio 2019) Al cinema si sarà anche conclusa un epoca, quella che ha visto il suo epilogo (ma anche l’inizio di una nuova fase), in Avengers: Endgame. Ma ormai la tendenza che riguarda i prodotti di intrattenimento che hanno a che fare con inon accenna a diminuire. Nelle prossime settimane, infatti, continueranno a uscire non solo film ma anche tantetv dedicate a personaggi dalle facoltà straordinarie. 1. Swamp Thing http://www.youtube.com/watch?v=xVnHZ5SF1Jg Parte proprio il 31 maggio sulla piattaforma americana Dc Universe Swamp Thing, ladedicata a uno dei personaggi forse meno canonici dei fumetti Dc Comics ma uno di quelli che comunque ha avuto parecchie vicissitudini interessanti. Il mostro della palude debutta su carta nel 1971, per poi divenire oggetto nei vari decenni di un paio di pellicole, unatelevisiva live-action negli anni Ottanta e di alcuni ...

