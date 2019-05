huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Un video diventato virale e un regalo che cambia la vita. Victor Angulo, 11 anni, faceva i compitiladi un. Le immagini pubblicate sui social hanno fatto il giro del mondo e sono state viste da milioni di persone.A casa non aveva elettricità, così Victorva accucciato su un marciapiedel’unica fonte didella città in cui vive, Moche nel nord del Perù.Proprio grazie a quel video la vita del giovane studente ha preso una svolta: le immagini hanno permesso a Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, filantropo del Bahrein, di venire a conoscenza della storia del ragazzo. Il ricco trentunenne ha poi deciso di finanziare la ricostruzione dell’umile casa della famiglia di Victor, riporta il quotidiano Tubarco.Yaqoob, che ha detto di aver avuto da bambino una storia simile a quella dell’undicenne, ha anche ...

alinatede : RT @HuffPostItalia: 11enne peruviano studia sotto un lampione, milionario paga per ripristinare la luce nel suo paese - romifivestars : RT @AndFranchini: 11enne peruviano studia sotto un lampione, milionario paga per ripristinare la luce nel suo paese - riccardo_71 : RT @HuffPostItalia: 11enne peruviano studia sotto un lampione, milionario paga per ripristinare la luce nel suo paese -