Zac Efron | che fatica avere le ali da Angelo di Victoria’s Secret

Mel B ha parlato di quei gossip sul flirt con Zac Efron : Spicy!

Zac Efron : il suo patrimonio ti lascerà a bocca aperta quanto i suoi addominali : Ecco quanto guadagna l'attore

Ted Bundy. Fascino criminale - Zac Efron nei panni del serial killer (recensione) : Fa un certo effetto vedere Zac Efron, ex teen idol dai tratti angelici e accattivanti, vestire i panni di quello che è forse il serial killer più efferato della storia americana. Ma è, coerentemente con l’assunto del film Ted Bundy. Fascino criminale, l’effetto che il regista Joe Berlinger voleva raggiungere. Ossia costruire una storia che, invece di indulgere nell’effettismo e nel macabro, raccontasse il volto seducente – quello di Zac Efron, ...

'Ted Bundy - Fascino criminale' - il film con Zac Efron serial killer : Alla regia troviamo Joe Berlinger, documentarista che spesso si è occupato di cronaca nera e di serial killer e che a Ted Bundy ha dedicato una docuserie in quattro puntate intitolata 'Conversazioni ...

Ted Bundy – Fascino criminale - Zac Efron è il male assoluto : il serial killer delle donne come non l’avete mai visto : Ted Bundy, il più efferato serial killer statunitense, come non l’avete mai visto. Esce nelle sale italiane il 9 maggio Ted Bundy – Fascino criminale (in originale: Extremely wicked, shockingly, evil and vile). Il film diretto da Joe Berlinger non è il classico thriller con apici splatter dovuti alla rappresentazione delle ragazze uccise brutalmente che, per la cronaca, sono almeno trenta, sicuramente tra il 1974 e il 1978 in Colorado, Utah, ...

Ted Bundy - Fascino criminale : Zac Efron da golden boy a serial killer : ... e relativi sequel,, quando il ruolo di Troy Bolton l'ha catapultato nei sogni delle ragazzine di tutto il mondo. All'epoca diciottenne, Zac aveva già una lunga gavetta dietro le spalle, visto che si ...

Questo video di Zac Efron che paragona gli addominali a quelli della sua statua di cera è tutto ciò che ti serve oggi : Ci vedrai doppio

Vanessa Hudgens ha spiegato perché è grata di essere stata insieme a Zac Efron : Preparati a tornare indietro nel tempo

Vanessa Hudgens e il rapporto speciale con Zac Efron : “Sono grata” : Vanessa Hudgens spende delle bellissime parole su Zac Efron ed è grata per il loro rapporto Sembra che Vanessa Hudgens si senta un tantino nostalgica. La bella attrice, cantante e ballerina trentenne, infatti, attraverso un’intervista su Awards Chatter Podcast ha parlato degli esordi della sua carriera, quando raggiunge il successo planetario nella serie per adolescenti High […] L'articolo Vanessa Hudgens e il rapporto speciale con ...

Zac Efron è «Ted Bundy – Fascino Criminale» : Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: Chi è davvero l’uomo con cui condivide tutta la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla capirà che Ted non è vittima di un grande equivoco ma il vero ...