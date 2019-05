Xbox Game Pass arriva su PC e Giochi Microsoft su Steam

Xbox Game Pass è ufficialmente in arrivo su PC : Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha annunciato sul sito ufficiale di Xbox che il servizio di Microsoft, Xbox Game Pass, è ufficialmente in arrivo su PC Windows 10 e ha comunicato che i giocatori possono aspettarsi ulteriori dettagli all'imminente E3 2019.Il comunicato stampa ufficiale afferma che il servizio metterà a disposizione degli utenti l'accesso illimitato a una libreria che includerà oltre 100 titoli con la collaborazione di più di 75 ...

Microsoft lancia la nuova Xbox Game Bar per Windows 10 : Microsoft sta iniziando a migliorare la sua integrazione Xbox su PC con il lancio di una nuova Xbox Game Bar per Windows 10. Originariamente presentata per i tester il mese scorso, la barra di gioco ora è disponibile per tutti gli utenti. Ogni sezione della nuova Xbox Game Bar dispone ora di widget che consentono di regolare il volume di gioco e le uscite o monitorare l'utilizzo della CPU, della GPU e della RAM, segnala The Verge.Microsoft sta ...

Dead by Daylight - Metal Gear Survive e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass di maggio-giugno : Microsoft ha annunciato oggi i nuovi titoli che saranno disponibili da giugno nel suo Xbox Game Pass, popolare servizio in abbonamento che consente ai giocatori di mettere le mani su un vasto catalogo di titoli (anche pubblicati da poco) in costante aggiornamento.Come riporta VG247, di seguito trovate la roadmap completa relativa alle novità:Prima di lasciarvi vi informiamo che dal 31 maggio non saranno più disponibili i seguenti giochi:Leggi ...

L'ultimo aggiornamento di Microsoft trasforma la Game Bar di Windows 10 in Xbox Game Bar : Microsoft continua a supportare Windows 10, soprattutto per quanto riguarda il comparto gaming. Il sistema operativo della casa di Redmond non solo è utile per la produttività aziendale, ma si sta evolvendo sempre di più anche per chi con il PC ci gioca.Come riporta MS Power User, Microsoft ha recentemente pubblicato un nuovo aggiornamento che apporta modifiche alla Game Bar trasformandola in Xbox Game Bar.L'aggiornamento 3.29.11001.0 introduce ...

Ecco una nuova Xbox One dedicata a Game of Thrones raffigurante il Trono di Spade : Negli scorsi giorni si era già parlato di due edizioni speciali di Xbox One dedicate al fenomeno televisivo targato Game of Thrones. Una console era decorata a tema Re della Notte, famigerato avversario che per 8 lunghe stagioni incombe su Westeros, mentre la seconda console la possiamo vedere raffigurare il vessillo della casata Targaryen.Come possiamo vedere nel tweet sottostante, c'è anche una terza console in edizione speciale a tema Trono ...

9 - 5 milioni di utenti ogni mese per Xbox Game Pass? : L'Xbox Game Pass è il servizio targato Microsoft che al costo di 9,99 euro mensili ci permette di accedere ad una vasta libreria di giochi da poter fruire su Xbox One e PC.Ebbene, come riporta VideoGameschronicle, stando alle fonti del portale gli incassi che derivano dal Game Pass sarebbero il 30% di quanto fattura la divisione Xbox. In poche parole il servizio, stando a questi dati non ufficiali, ricoprirebbe un ruolo di primo rilievo ...

Gameloft porterà Xbox Live su 3 giochi mobile : Come segnala Venturebeat, Gameloft ha stretto una partnership con Microsoft per portare le funzionalità di Xbox Live su alcuni dei suoi giochi mobile, a cominciare da Asphalt 9: Legends, Asphalt 8: Airborne e Dragon Mania Legends.Questa mossa offre ai giocatori l'accesso semplificato alle funzionalità di Xbox Live sui dispositivi mobile. Microsoft ha annunciato a marzo l'espansione dei suoi servizi su iOS e Android.Il CEO di Microsoft, Satya ...

Xbox e Game of Thrones : qualcosa bolle in pentola? : È il caso di Microsoft che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter un'immagine legata al famoso mondo fantasy in costante competizione per il Trono di Spade. Il post in questione, che trovate ...

Nuovo gioco di Game of Thrones in uscita? Il trailer Xbox stuzzica i fan del Trono di Spade : Lunedì è ormai il giorno di Game of Thrones. E in particolare della sua ottava stagione, quella che andrà a chiudere per sempre le vicende in salsa fantasy della saga di casa HBO sul piccolo schermo. Ispirato ai romanzi di George R. R. Martin, lo show va infatti in onda la domenica notte negli Stati Uniti, per poi sbarcare anche in Italia proprio il primo giorno della settimana, così da allietare gli appassionati di serialità affamati di epiche ...

La PS5 e la nuova Xbox senza dischi : cosa succede nel mondo dei videogame : Due annunci nel giro di poche ore: uno atteso e uno a sorpresa, uno che comunica un'uscita imminente e l'altro invece riferito a un evento più lontano. È quanto avvenuto nel mondo dei videogame con le notizie che arrivano da due dei protagonisti del settore: Sony che ha ufficialmente comunicato alcuni dettagli tecnici della sua futura PlayStation 5 e Microsoft che porta ...

Wolfenstein 2 e The Surge arrivano su Xbox Game Pass : Dopo la poco entusiasmante line up di maggio dei Games With Gold, Microsoft sorprende con i nuovi titoli per gli abbonati a Xbox Game Pass.Il catalogo del servizio si è espanso notevolmente negli ultimi mesi, includendo numerose produzioni di assoluto spessore. Un trend che a quanto pare continuerà anche a maggio.Come riporta Xbox Wire, tra le new-entry, quello che spicca di più è sicuramente Wolfenstein 2: The New Colossus, l'ultima ...

Annunciati ufficialmente i Games With Gold di maggio 2019 : quali sono i giochi gratis Xbox : Ci è voluto più tempo del previsto, ma Microsoft ha annunciato i Games With Gold di maggio 2019. Questo significa che il colosso di Redmond, grazie al tweet in calce dall'account di Larry "Major Nelson" Hyrb, ha finalmente alzato il sipario sui quattro videogiochi che tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratuitamente il prossimo mese. Naturalmente sulle due console della compagnia, vale a dire Xbox One e Xbox ...

Xbox Game Pass Ultimate è il servizio in abbonamento "definitivo" che combina Xbox Live Gold e Xbox Game Pass : Se n'era parlato per la prima volta a inizio aprile in un semplice rumor ma ora è arrivata la conferma ufficiale di Microsoft che si è affidata al proprio sito ufficiale e a Ben Decker (capo della divisione gaming service della compagnia) per l'annuncio ufficiale. Di cosa stiamo parlando? Dell'Xbox Game Pass Ultimate.L'universo Xbox amplia la propria offerta di servizi in abbonamento proponendo una sorta di pacchetto definitivo che verrà ...

Xbox Game Pass in offerta a 1 euro per 3 mesi : Da ieri, l’abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass è in offerta al vantaggioso prezzo di 1 euro. Xbox Game Pass permette l’accesso ad oltre a 100 giochi tra cui titoli AAA e first party. Da pochi giorni, è stato aggiunto anche Minecraft ai titoli giocabili, uno dei giochi più apprezzati al mondo e che Microsoft acquistò durante il 2014. Si tratta di un’ottima offerta e sarà disponibile per i prossimi 30 giorni. Cosa ne ...