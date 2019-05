X Factor 13 | la produzione rimanda le registrazioni delle Audizioni con i nuovi giudici

blogo

(Di giovedì 30 maggio 2019) Colpo di scena: ledi X13, le prime con la nuova giuria, sono state rinviate a data da destinarsi. Ladel talent show targato Sky ha infatti deciso di annullare la registrazioneche si sarebbe dovuta tenere il 1 e il 2 giugno alla VitriFrigo Arena di Pesaro, come si può constatare dal sito ufficiale dell'Arena marchigiana.Il motivo dello slittamento? Il Resto del Carlino parla di "problemi organizzativi e qualche ritardo". Secondo alcuni potrebbe essere imputabile all'incertezza che aleggia sui, che tardano a essere ufficializzati. I rumors e le indiscrezioni si susseguono, ma al momento non c'è niente di certo: sicuramente non torneranno dietro al bancone della giuria Lodo Guenzi, Manuel Agnelli e Fedez, mentre sembrano pressoché certe le presenze di Achille Lauro e Joe Bastianich. Sul resto, mistero fitto.prosegui la ...

