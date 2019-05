WWE Smackdown – Report | risultati e highlights ultima puntata | nuova rivalità nella

WWE – La campionessa di SmackDown Bayley si congratula con la Juventus : “orgogliosa dello scudetto!” : Bayley, nuova campionessa di SmackDown, si è congratulata con la Juventus per la vittoria dello Scudetto: la ‘Hugger’ aveva fatto visita al centro di Vinovo durante la tappa del tour WWE a Torino Dopo la vittoria del titolo di SmackDown a Money in the Bank, Bayley è diventata la prima tripla campionessa in WWE, avendo vinto sia il titolo di NXT, sia quello di Raw e ora anche quello dello show blu. E, da appassionata di calcio ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : a Super Show-Down ci sarà un dream mach inedito : FIRST TIME EVER – Il terzo pay pay view in terra araba si sta avvicinando. Il 7 giugno allo stadio Internazionale di Jeddah andrà in scena Super Show-Down con una card come al solito ricca di main eventer. I match già annunciati sono tutti a 5 stelle ma è ovvio che l’attesa è tutta per Undertaker contro Goldberg, match mai svolto nella storia della WWE e che attrae grandissimo interesse mediatico. Se i due avranno nelle corde 10/15 ...

WWE Smackdown – Report - risultati e highlights ultima puntata : il ritorno col botto di Dolph Ziggler. Ecco chi è stato vittima del suo ferocissimo attacco. : puntata after Money in the Bank (qui Report completo) anche per Smackdown, dopo che RAW aveva vissuto il suo day after (se vi siete persi quello che è successo cliccate qui) con non pochi colpi di scena. Ad aprire le danze è il campione WWE Kofi Kingston che arriva sullo stage col fido Xavier Woods ma non da solo perchè, acclamato a gran voce dal pubblico Ecco il ritorno di Big E dopo un suo breve periodo di stop a causa di un infortunio. Il duo ...

WWE Smackdown – Report - risultati e highlights ultima puntata : anche senza Big-E il New Day fa la differenza : Seconda serata consecutiva alla O2Arena di Londra. Dopo l’ultima puntata di RAW (qui trovate il Report) tocca a Smackdown mettere in scena il suo ultimo appuntamento prima di Money in the Bank chi si terrà domenica notte in diretta dall’1.00 su Sky Primafila. La puntata blu si apre quasi allo stesso modo di quella rossa. A 24ore di distanza infatti ecco di nuovo sul ring The Miz e Roman Reigns ed ecco di nuovo Shane McMahon che ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : Goldberg sarà sul ring per il prossimo evento in Arabia Saudita. Ma contro chi? : Goldberg A JEDDAH – Dopo Greatest Royal Rumble e Crown Jewel, la WWE tornerà per la terza volta in Arabia Saudita per uno show che dovrebbe prendere il nome di Sand of time. La data prevista è il 7 giugno, dopo Money in the bank e prima di Backlash. Cosi come le scorse edizioni dell’evento di Jeddah sono previste diverse leggende come Brock Lesnar, che ha da poco ufficializzato il ritiro dalla UFC, Undertaker e Goldberg. Quello più ...

WWE Smackdown – Report - risultati e highlights ultima puntata : Shane McMahon incorona i nuovi campioni di coppia : L’era di Brock Lesnar campione a gettone è finita e si vede. In Seth Rollins e Kofi Kingston, la WWE ha trovato due performer a 360 gradi, capaci sia a livello mentale che fisico di reggere l’urto di show di livello, mettendo spesso in palio il loro alloro. E’ quello che è successo nell’ultima puntata di RAW di cui vi abbiamo raccontato tutto a inizio settimana ed è quello che è successo anche nell’ultimo episodio ...

Il wrestling WWE sbarca su OA Sport : news - report e curiosità sui roster di RAW - Smackdown ed NXT : Amato, odiato, criticato (spesso da chi non lo conosce a fondo), idolatrato, eSportato e imitato. Il wrestling targato WWE fa parte della cultura americana da decenni ed è entrato in quella italiana (di nicchia) attorno alla metà degli anni ’80 quando, chi scrive, seguiva su Italia 1 le mitiche telecronache di Dan Peterson. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, il wrestling ha cambiato pelle dall’attitude era alla PGA era. ...

WWE – ‘Sexy infortunio’ per Liv Morgan : la stella di SmackDown si frattura un dito mentre fa lap dance! : Liv Morgan annuncia di essersi procurata un lieve infortunio: la nuova stella di SmackDown si è fratturata un dito mentre si esercitava al palo da lap dance Inizia col piede sbagliato l’avventura di Liv Morgan a SmackDown. Dopo essere stata divisa dalla Riott Squad ed essersi trasferita, senza le compagne, nello show blu, Liv Morgan ha subito un infortunio davvero particolare. Durante le registrazioni di Total Divas alle Hawaii, Liv ...

WWE Superstar Shake Up – Andrade torna a SmackDown - Samoa Joe passa a RAW : ecco tutti i nuovi cambi di roster : nuovi cambiamenti nei roster di RAW e SmackDown in seguito agli ultimi ‘colpi di coda del Superstar Shake Up: ecco le nuove aggiunte dopo i draft Sembrava essere terminato la scorsa settimana, ma il Superstar Shake Up riserva ancora qualche colpo in grado di cambiare il volto dei roster di RAW e SmackDown. Nello show rosso, come prevedibile dopo l’addio del Campione Intercontinentale Finn Balor, è arrivato il campione degli Stati Uniti ...