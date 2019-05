Voto Di Maio | De Falco sgancia la bomba | “Esito voto scontato | Di Maio lavora per il

M5S - oggi il Voto su Di Maio : Il MoVimento 5 Stelle ha fatto le ore piccole stanotte, con una lunga assemblea con oltre cinquanta interventi per discutere della sconfitta alle elezioni europee e del ruolo di Luigi Di Maio, su cui oggi tutti gli iscritti alla piattaforma Rousseau saranno chiamati a esprimersi.Durante il suo intervento ieri sera Di Maio ha fatto capire di essersi sentito solo in campagna elettorale ed era evidente che si rivolgesse ...

M5s - De Falco : “Lavora solo per il potere. Voto su Di Maio? Esito scontato - quesito ricorda quello su caso Diciotti” : “Il Voto relativo alla leadership di Di Maio sulla piattaforma Rousseau? L’Esito è abbastanza scontato. Attorno a lui hanno costruito un comitato di conciliazione di 4-5 persone. Peraltro, la stessa stessa formulazione del quEsito ricorda quello della vicenda Diciotti, quindi è già scontata nella domanda la risposta“. Sono le parole del senatore Gregorio De Falco, ex M5s, nel corso de “L’Italia s’è ...

Fiducia a Di Maio - in corso la votazione online : il vicepremier augura "Buon Voto a tutti!" : Le votazioni si chiuderanno alle 20. Agli iscritti della piattaforma Rousseau il compito di decidere se confermare la Fiducia al capo politico del Movimento

CAOS M5S/ Voto su Rousseau - Ue - poltrone : la strategia di Casaleggio e Di Maio : Oggi gli iscritti voteranno sulla piattaforma Rousseau se confermare o meno Di Maio leader del Movimento. Una prassi che ratifica decisioni prese dall'alto

M5s - oggi gli iscritti al Voto su Di Maio. Fico in assemblea : “Problema non è Luigi - dobbiamo lavorare insieme sul territorio” : I parlamentari hanno rinnovato la fiducia a Luigi Di Maio e al governo, ora tocca al voto degli iscritti al Movimento 5 stelle. oggi, dalle 10 alle 20, sulla piattaforma Rousseau sono chiamati a confermare il loro capo politico. Che intanto ha superato positivamente l’esame dell’assemblea. “Non sono emerse criticità, abbiamo deciso che il governo deve andare avanti“, ha affermato il capogruppo M5s a Montecitorio, ...

Dimissioni Di Maio : Voto online su Rousseau - risultati e quesito : Dimissioni Di Maio: voto online su Rousseau, risultati e quesito Dimissioni Di Maio: il risultato molto deludente del MoVimento 5 Stelle alle ultime elezioni europee ha aperto la strada al dibattito. Di fatto c’è chi nelle ore immediatamente successive alla chiusura dei seggi ha messo fortemente in discussione l’operato del capo politico del MoVimento, principale imputato della sconfitta dei 5 Stelle. A Di Maio vengono ...

Governo - Salvini : “Di Maio delegittimato dal Voto su Rousseau? Si esprimano iscritti M5s. Mi interessa lavorare” : In attesa che il M5s decida se confermare Luigi Di Maio come capo politico con il voto su Rousseau degli iscritti, dopo la sconfitta alle Europee, è il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini a rivendicare: “Governo appeso alla decisione su Di Maio su Rousseau? In democrazia se i 5 Stelle vogliono sentire la base…Di Maio delegittimato dal voto sarebbe un problema per il Governo? Lasciamo scegliere gli iscritti del ...

Di Maio : “Chiedo Voto su Rousseau sul mio ruolo”. Grillo lo difende : “Deve continuare la lotta” : «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c’è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato». Lo scrive Luigi Di Maio, sul blog delle Stelle, a due giorni dal deludent...

Matteo Salvini blinda Luigi Di Maio : "Se vince il M5s del no - si torna al Voto. Altri governi non ne faccio" : Sì a Luigi Di Maio, no al Movimento 5 Stelle trazione Alessandro Di Battista. Matteo Salvini interviene sulla crisi dell'alleato di governo blindando l'alleanza, ma con una postilla deflagrante. Traduzione dal politichese: se i 5 Stelle molleranno il loro capo politico, allora sarà la fine di Giusep

Luigi Di Maio e il Voto su Rousseau - Federico Geremicca : "Avete dubbi su cosa uscirà?" : "Io conservo tutti i dubbi che ho sempre avuto ogni volta che usano la piattaforma Rousseau. GianLuigi Paragone ha glissato quando gli hanno chiesto se è utile un voto sul blog. E' chiaro che dalla piattaforma esce quello che vuole Davide Casaleggio". Il giornalista de La Stampa Federico Geremicca o

Di Maio : chiedo Voto iscritti su mio ruolo di capo politico M5S. Domani la consultazione su Rousseau : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. chiedo di mettere al...