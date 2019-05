Volley | Nations League 2019 | l’Italia affronta Iran | Germania e Cina Programma | orari e

Volleyball Nations League – Prima sconfitta per le azzurre di Mazzanti : Volleyball Nations League: Prima sconfitta azzurra, 3-2 contro gli Usa La nazionale italiana di fronte al numeroso pubblico di Conegliano, quasi 4000 gli spettatori sugli spalti Zoppas Arena, ha subito dopo quattro successi la Prima sconfitta della sua Volleyball Nations League: 2-3 (22-25, 25-17, 25-23, 19-25, 11-15) per mano degli Stati Uniti. Le americane restano così l’unica squadra imbattuta del torneo (5 vittorie e 14 punti), mentre ...

Italia-Serbia Volley femminile - Nations League : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si chiuderà questa sera la seconda tappa della Nations League 2019 di volley femminile che ha visto la Nazionale italiana impegnata sul campo del Pala Zoppas di Conegliano (TV). Le ragazze allenate da Davide Mazzanti affronteranno la Serbia nella rivincita della finale mondiale persa ad ottobre dalle azzurre con l’obiettivo di riscattare la prima sconfitta nella prestigiosa competizione internazionale subita ad opera degli Stati Uniti. La ...

Volley femminile - Nations League 2019. Chirichella e Sylla : “Una buona Italia - nonostante il ko. Abbiamo bisogno di tempo” : Niente festa al PalaZoppas di Conegliano, l’Italia ha perso al tie-break contro gli USA nell’incontro valido per la Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre sono volate sul 2-1 ma poi si sono fatte rimontare e sono incappate così nella prima sconfitta stagionale. Un risultato che lascia l’amaro in bocca perché la nostra Nazionale, priva di Paola Egonu out per febbre, poteva davvero fare il colpaccio contro le ...

VIDEO Italia-USA 2-3 - Nations League Volley : azzurre sconfitte al tie-break - primo ko stagionale a Conegliano : L’Italia è incappata nella prima sconfitta nella Nations League 2019 di volley femminile, le azzurre si sono dovute arrendere al tie-break contro gli USA nel match giocato al PalaZoppas di Conegliano: dopo essere state avanti per 2-1, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono state schiacciate dalle americane che sono così riuscite a imporsi confermando la loro imbattibilità stagionale. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-USA 2-3 - le pagelle delle azzurre. Pietrini e Sylla non bastano - sottotono Bosetti e Malinov : L’Italia è stata sconfitta dagli USA al tie-break nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute arrendere al PalaZoppas di Conegliano e sono così incappate nella prima sconfitta nel torneo dopo quattro vittorie consecutive. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. INDRE SOROKAITE: 7. Top scorer con 22 punti (3 aces), quando scalda il braccio non ce n’è per nessuno e ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-USA 2-3 - le azzurre si arrendono al tie-break. Prima sconfitta - Egonu in panchina : Arriva la Prima sconfitta per l’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state battute dagli USA per 3-2 (25-22; 17-25; 23-25; 25-19; 15-11) e interrompono così la loro striscia trionfale nel prestigioso torneo internazionale: dopo aver conquistato quattro successi consecutivi, le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono dovute inchinare al cospetto degli States di fronte al nutrito pubblico del PalaZoppas di ...

Volley - Nations League 2019. Tutte le partite in diretta o differita sui canali Discovery (Nove ed Eurosport) : La Nations League di pallavolo sarà visibile in chiaro in Italia sul digitale terrestre e sul pacchetto Sky. Dopo due concentramenti del torneo femminile, visibili solo sul canale a pagamento della FIVB, il gruppo Discovery si è aggiudicato l’esclusiva della Volleyball Nations League maschile e femminile 2019 e garantirà la copertura di Tutte le partite della Nazionale italiana, maschile e femminile, su Nove, Eurosport ed Eurosport ...