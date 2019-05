Volley femminile | Nations League 2019 Mazzanti | “Italia matura | sono orgoglioso

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) L’Italia chiude alla grande la seconda tappa delladisconfiggendo la Serbia per 3-1. Le azzurre siimposte al PalaZoppas di Conegliano e hanno così conquistato la quinta vittoria nel torneo compiendo un passo importante verso la Final Six. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Feder. DAVIDE: “Il bilancio della tre giorni è sicuramente positivo, le ragazze sicomportate davvero molto bene; anche quando sitrovate sotto hanno reagito,rimaste lì con la testa e non simai innervosite. Credo che abbiano dimostrato una certa maturità e questo mi rende sempredi loro. Sappiamo che c’è tanto da lavorare e che il nostro livello di gioco non è questo, ma nonostante ciò siamo in una posizione di classifica invidiabile e che non avrei immaginato prima di ...

