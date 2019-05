Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-Serbia 3-1 | le pagelle delle azzurre Egonu

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) L’ha sconfitto laper 3-1 nel match valido per ladi, lesi sono imposte contro le Campionesse del Mondo al PalaZoppas di Conegliano e hanno infilato il sesto successo consecutivo nel torneo. Di seguito leragazze del CT Davide Mazzanti. PAOLA: 9. Titanica. Semplicemente di un altro pianeta per forza fisica, potenza, classe, talento: si carica la squadra sulla spalle conserie al servizio fuori da ogni logica (chiuderà con addirittura 7 aces), indemoniata in fase offensiva e le sue bordate fanno malissimo. Chiude con 32 punti (50% in attacco), strepitosa. INDRE SOROKAITE: 7,5. Viene impiegata come schiacciatrice dopo cinque partite consecutive da opposto e si fa apprezzare anche di banda: entra per terzo e quarto set, risulta incisiva al servizio e ficcante in attacco (8 punti), sarà ...

zazoomnews : LIVE Italia-Serbia 0-1 volley femminile Nations League in DIRETTA. Quanti errori delle azzurre la Serbia non si fer… - zazoomnews : LIVE Italia-Serbia 3-1 volley femminile Nations League in DIRETTA. Le azzurre si prendono la rivincita e conquistan… - Redblack100x100 : Complimenti alla nazionale femminile di volley #italiaserbia -