Vieni da me | Suor Cristina svela cos’è successo fuori onda a Ballando

(Di giovedì 30 maggio 2019)da me: “Dietro le quinte dicon le stelle ho incontrato…” Si è raccontata alla cassettiera dida me nella puntata di oggi, giovedì 30 maggio 2019,. Reduce dalla sua eliminazione acon le stelle, intervistata dalla padrona di casa Caterina Balivo la religiosa ai microfoni del programma pomeridiano di Rai1 ha raccontato che sabato sera, poco dopo la sua uscita dalla gara a, ha incontrato inaspettatamente suo fratello nei corridoi dell’auditorium del Foro Italico di Roma. “L’ho visto lì e gli ho chiesto: ‘Tu cosa ci fai qui?!’. Avrebbe dovuto ballare con me…” ha dichiarato a tal propositoda me, spiegando appunto che, se non fosse stata eliminata, avrebbe ballato in coppia con il fratello, visto che nell’appuntamento del 25 maggio di ...

