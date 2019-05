Vieni da me Giorgio Alfieri dopo la separazione ero pieno di debiti

people24.myblog

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ospite di Caterina Balivo a “da me”racconta: «Erodi, mi sono trovato in una situazione più grande di me ma non ho mai pensato, neanche un istante, al suicidio. Dovevo andare avanti per amore di mia figlia». L’ex calciatore del Cervia ai tempi di Campioni, il sogno ed ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato come è cambiata la sua vitalada Martina Luciani, conosciuta ai tempi del programma di Maria De Filippi e che gli ha dato anche la piccola Asia. «Tutto è cambiato quando la casa si è svuotata, non c’era più mia figlia e io l’ho presa veramente male» – ha spiegato– «Vedere la casa senza la mia famiglia mi aveva destabilizzato, poi iniziai a lavorare con Roberto Cenci». I problemi dovevano ancora arrivare.ha infatti spiegato i motivi dei suoicol Fisco: «Ho ...

