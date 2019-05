Vieni da me | Francesca Fialdini ammette | ' Sono innamorata pazza'

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Oggi, giovedì 30 maggio,è stata ospite ada me, programma pomeridiano in onda su Rai 1 dalle 14 alle 16:30. La conduttrice de La Vita in diretta si è raccontata, parlando della sua carriera lavorativa, del rapporto con i suoi colleghi e dei suoi progetti futuri, ai microfoni di Caterina Balivo. Lae la verità sulla sua vita privata Durante l'intervista, Caterina Balivo ha chiesto ase avesse il desiderio di diventare mamma. "Si, c'è. Desidero avere un figlio in futuro ma per farlo bisogna essere in due", ha risposto la donna. Poi la conduttrice ha incalzato dicendo se nella vita privata della donna ci fosse un uomo con il quale realizzare questo progetto: "Si, c'è e ne", ha replicato la, senza però svelare l'idendità dell'uomo fortunato. "Ci devi dire qualcosa?", ha chiesto la Balivo, accennando la ...

