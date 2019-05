VIDEO Chelsea-Arsenal | 4-1 | | gol e highlights Hazard | è addio col trofeo

Chelsea - “premio” per Sarri? Il siparietto con Lichtsteiner : “Più soldi? Lo spero…” [VIDEO] : Ad ogni vittoria corrisponde un premio, solitamente. Una coppa, se rimaniamo in ambito calcistico. Ma anche dell’altro, in certi casi. Un premio in denaro alla squadra, ad esempio. Stabilito successivamente e fuori dal contratto, giusto per stimolare a far meglio. O semplicemente un meritato rinnovo contrattuale con adeguamento. Potrebbe essere stato questo il motivo del simpatico siparietto tra Sarri e Lichtsteiner alla fine del ...

VIDEO Chelsea-Arsenal 4-1 - Highlights - gol e sintesi finale Europa League. Apre Giroud - doppietta di Hazard : Maurizio Sarri porta a casa la seconda competizione continentale per squadre di club di calcio: il Chelsea annichilisce per 4-1 l’Arsenal nel derby londinese giocato a Baku nella finale di Europa League. Succede tutto nella ripresa: Apre l’ex Giroud, raddoppia Pedro, poi arriva la doppietta di Hazard inframmezzata dalla marcatura di Iwobi. Highlights Chelsea-Arsenal 4-1 IL VANTAGGIO DI Giroud #Chelsea 1:0 #Arsenal | #EuropaLeague | ...

Chelsea - lite Higuain-David Luiz in allenamento : la reazione di Sarri [VIDEO] : Higuain ci ricasca. Dopo la lite di qualche giorno fa con compagni e staff tecnico del Chelsea, l’argentino si è reso protagonista di un nuovo screzio con David Luiz. L’allenatore dei Blues, Maurizio Sarri è andato su tutte le furie e ha lasciato il campo d’allenamento visibilmente nervoso. Non la migliore delle vigilie per il Chelsea, atteso domani dalla finale di Europa League contro l’Arsenal. lite Higuain-David ...

VIDEO – Chelsea - Sarri rompe il silenzio sui rumors di mercato : sul possibile passaggio alla Juventus : Maurizio Sarri tecnico del Chelsea chiarisce la sua situazione riguardo il suo possibile trasferimento alla Juventus Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in diretta dal centro sportivo dei Blues a Cobham in vista della finale di Europa League che il Chelsea giocherà mercoledì 29 maggio contro l’Arsenal. Il tecnico ha risposto anche sulle voci di calciomercato che lo circondano su un possibile ...

Chelsea-Eintracht - Blues in finale ai rigori : Sarri non li guarda. VIDEO : La tensione gioca brutti scherzi. E allora è bene cercare di stemperarla con qualche escamotage, come ha provato a fare Maurizio Sarri durante la semifinale di ritorno di Europa League. Il suo Chelsea ...

