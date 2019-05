Viaggi & Turismo | Aegean Airlines festeggia il 20° compleanno con uno sconto del 50%

Viaggi & Turismo - italiani meteo dipendenti : uno su 3 cambierebbe destinazione in caso di pioggia : Oltre il 62% degli italiani guarda le previsioni almeno una volta giorno e nell’88% dei casi lo fa su internet o tramite app: è quanto emerge da un sondaggio realizzato a livello nazionale da Visit Elba e presentato durante il convegno dal titolo “Vacanze sicure tra previsioni meteo e cambiamenti climatici”. Se sul lungo periodo è ancora molto complesso per i meteorologi fare previsioni affidabili, è pur vero che nel breve periodo i progressi ...

Viaggi & Turismo - Australia : Qantas annuncia voli diretti per Londra - New York : Alan Joyce, amministratore delegato della compagnia Australiana Qantas, ha annunciato che a partire dalla fine del 2019, l’aerolinea offrirà voli diretti da Sydney e Melbourne a Londra, e da Sydney a New York: il primo tragitto avrà una durata di circa 21 ore, mentre il secondo di circa 19 ore. “Si tratta di un progetto molto importante per Qantas, che definirà il futuro della nostra compagnia per il prossimo decennio,” ha ...

Lucania al Bif&st : un Viaggio di scoperta per Angela Fontana - Gigi Roccati e Giovanni Capalbo : ... ringrazio Gigi e a Gio che mi hanno aiutato portandomi in giro per le location e facendomi conoscere il mondo di Lucia. Gio mi ha parlato delle persone con cui viveva in Basilicata, mi ha aperto a ...

Viaggi & Turismo : Aegean Airlines collega l’Italia ad Atene con 11 rotte : Aegean Airlines, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, ha iniziato a operare le rotte primaverili ed estive tra l’Italia e Atene. I voli in partenza dagli aeroporti di Bari, Lamezia Terme, Palermo, Pisa e Verona, saranno operativi dal 1° giugno. Queste rotte si aggiungono a quelle che Aegean opera durante tutto l’anno collegando i Viaggiatori in partenza da Milano, Napoli, Roma, Venezia, Bologna e Catania ad Atene. Da ...

Viaggi & Turismo : 10 milioni di italiani in vacanza per il “megaponte” : Un “megaponte” di primavera, a cominciare da Pasqua proseguendo con il 25 aprile e l’1 maggio, sarà occasione per quasi un quarto degli italiani di fare una vacanza in questo periodo, precisamente il 22%, con una durata media di quattro giorni: il dato emerge dall’indice mensile di fiducia del Viaggiatore italiano elaborata da Confcommercio-ConfTurismo, insieme all’Istituto Piepoli. Roma, Firenze e Venezia, le città ...