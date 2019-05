Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2019 ore 19 | 45

romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2019) VIABILITA’DEL 30 MAGGIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PISANA EFIUMICINO, PROSEGUENDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA STESSAFIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA: DISAGI ANCHE IN INTERNA, DOVE PER UN ALTRO INCIDENTE, ORA RIMOSSO, PERMANGONO CODE TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO; SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SULLAFIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’; DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral L'articolo...

