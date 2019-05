ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Un ambito posto da professore associato, un concorso con un vincitore imprevisto e il pasticcio è fatto: aunain letteratura francese diventa il simbolo di come a volte funziona (o meglio, non funziona) l’università italiana. Ilpreferisce rinunciare al posto che aveva appena messo a bando piuttosto che assumere il. Ma questo strano “harakiri” accademico rischia di costare caro: l’amministrazione è stata condannata dal Tar per “acclarata illegittimità” e i giudici hanno anche deciso di girare le carte alla procura per le “valutazioni di competenza”. Tutto inizia a marzo 2017, quando l’Ateneo diindice una procedura per un posto di professore associato in Letteratura francese presso ildi Lingue e letterature straniere. Al concorso si presentano in due: Paola Perazzolo, ricercatrice di ruolo dello stesso ...

fattoquotidiano : Verona, dipartimento annulla la cattedra perché vince il candidato “sbagliato”. Tar gli dà ragione, ma nomina resta… - Cascavel47 : Verona, dipartimento annulla la cattedra perché vince il candidato “sbagliato”. Tar gli dà ragione, ma nomina resta… - Noovyis : Un nuovo post (Verona, dipartimento annulla la cattedra perché vince il candidato “sbagliato”. Tar gli dà ragione,… -