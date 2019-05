Verissimo smentisce le affermazioni di Eliana Michelazzo | il comunicato

Verissimo smentisce le ultime affermazioni di Eliana Michelazzo : il comunicato : "Ci troviamo a dover smentire una volta di più le affermazioni della signora Eliana Michelazzo apparse sui social", il comunicato di Verissimo contro l'ex manager di Pamela Prati.

Marco Caltagirone : 'Non posso apparire per un'esclusiva' - ma Verissimo smentisce : Nella puntata di "Live-Non è la D'Urso" trasmessa il primo maggio su Canale 5, è intervenuto in collegamento telefonico per la prima volta Marco Caltagirone, ovvero il presunto fidanzato di Pamela Prati. Nel corso della breve chiacchierata con la conduttrice, l'imprenditore ha confermato che convolerà a nozze con la showgirl l'8 maggio, mantenendo però l'assoluto riserbo sulla location. Durante la telefonata, l'uomo ha ammesso di essere rimasto ...

Verissimo smentisce Mark Caltagirone : 'Non esiste vincolo che gli impedisca di mostrarsi' : La giustificazione che Mark Caltagirone ha dato a Barbara D'Urso sul perché non si espone per difendere Pamela Prati dalle accuse, non regge: è stata la pagina ufficiale Instagram di Verissimo a smentire quello che ha dichiarato l'imprenditore a Live-Non è la D'Urso ieri sera. Il programma condotto da Silvia Toffanin, dunque, precisa che non esiste alcun vincolo contrattuale che impedisca al futuro marito della showgirl di apparire in ...

Verissimo smentisce il fidanzato di Pamela Prati : comunicato ufficiale : Marco Caltagirone, Verissimo smentisce parte delle dichiarazioni che il fidanzato di Pamela Prati ha fatto a Live – Non è la d’Urso: “Non esiste alcun vincolo”. Il comunicato ufficiale Ieri a Live – Non è la d’Urso ecco la chiamata tanto attesa, quella di Marco Caltagirone, il chiacchieratissimo e inafferrabile fidanzato di Pamela Prati. L’uomo […] L'articolo Verissimo smentisce il fidanzato di ...

Verissimo smentisce Mark Caltagirone : «Nessun vincolo gli impedisce di mostrarsi» : Verissimo Verissimo smentisce Mark Caltagirone: “non esiste nessun vincolo” al fatto che questi si mostri in pubblico prima delle annunciate nozze con Pamela Prati. Ieri sera, intervenendo con una surreale telefonata a Live – Non è la D’Urso, il fantomatico imprenditore aveva spiegato di non poter apparire fisicamente per un’esclusiva con il programma di Silvia Toffanin, la cui redazione ha però negato ...