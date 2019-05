Vendere prodotti derivati dalla cannabis light è reato | dice la Cassazione

Gli Apple store non servono più a Vendere i prodotti : Sono bellissimi e presentano i prodotti come nessuno mai prima: tavoli elegantemente minimalisti, commessi educati e mai aggressivi, corsi e attività ludico-creative per tutti. Persino alberi (veri) in grandi vasi. Ma non sarebbe meglio se gli Apple store, i templi della Mela, tornassero a vendere e fare assistenza alla clientela anziché essere degli strumenti di marketing e branding? Precedenti fasi della quasi ventennale vita dei non-luoghi ...