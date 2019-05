Concerti Vasco Rossi : in prime time su Canale5 il meglio del tour : Vasco Rossi Vasco Rossi suona in prime time su Canale5. Il rocker di Zocca sarà al centro di un docu-concerto in onda in prima serata sull’ammiraglia Mediaset a metà giugno. Lo speciale appuntamento raccoglierà il meglio delle sei serate canore che il Blasco terrà a Milano, allo stadio di San Siro, nelle seguenti date: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno (il tour si concluderà poi a Cagliari il 18 e 19 giugno). A darne notizia è Tv Sorrisi e ...

I concerti di Vasco Rossi su Canale5 - il meglio del tour a San Siro presto in tv con video dal backstage : A qualche giorno dalla partenza del tour, sono già ufficiali i concerti di Vasco Rossi su Canale5 sotto forma di speciale di prima serata con gli highlights degli spettacoli che terrà allo Stadio San Siro di Milano a cominciare dal 1° giugno e per 6 date, compresa quella del 12 giugno nella quale festeggerà i primi 29 anni dal primo concerto nella grande arena dello sport. Lo speciale andrà in onda il 16 giugno in prima serata e conterrà ...

A Vasco Rossi le chiavi di Lignano con la data zero del Vasco Non Stop Live 2019 (scaletta) : A Vasco Rossi vanno le chiavi della città di Lignano Sabbiadoro. Il Blasco le ha ricevute dopo il soundcheck, alla vigilia del tour che lo porterà negli stadi. Si parte stasera, lunedì 27 maggio, con la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, poi 6 concerti allo Stadio San Siro di Milano e due a Cagliari pressa la Fiera, attese date nell'isola sarda. Vasco Rossi ha concluso le prove del suono allo Stadio Teghil di Lignano ...

Speciale su Vasco Rossi su Rai2 con immagini dal backstage del nuovo tour - Tg2 Dossier presenta “Vasco - la mia storia incredibile” : Mentre si avvicina la data zero del VascoNonStop Live 2019, uno Speciale su Vasco Rossi su Rai2 dal titolo "Vasco, la mia storia incredibile" racconta la favola rock del Blasco durata oltre quarant'anni. Alla vigilia del nuovo tour, il rocker di Zocca racconta la sua incredibile storia dagli esordi ai giorni nostri a Tg2 Dossier, in una puntata a lui dedicata in onda sabato 25 maggio in seconda serata. Dall'infanzia, vissuta in parte in ...

Dodi Battaglia a Vieni da me/ 'A Vasco Rossi invidio il talento. Tra tutti i Pooh...' : Dodi Battaglia a Vieni da me svela i segreti dei rapporti con i suoi colleghi spiegando d'invidiare il talento di Vasco Rossi mentre tra i Pooh...

La svolta epocale di Vasco Rossi in tour negli stadi - prima foto del palco a Lignano : “Gli artisti stranieri devono bussare” : È una svolta epocale quella di Vasco Rossi in tour negli stadi, che si rinnova di anno in anno con un live che non smette di appassionare i tanti fan del rocker di Zocca che dal 1° giugno torna a San Siro per ben 6 date. Il 2019 è anche l'anno del 29° anniversario del primo concerto allo stadio San Siro, che Vasco festeggerà proprio sul palco nella tappa del 12 giugno. Una data che ha segnato un importante cambiamento di rotta nella maniera ...

Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro - tutto pronto per la data zero del 27 maggio allo Stadio Teghil : Ufficiale l'arrivo di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro. Il rocker di Zocca è arrivato in Veneto in vista della data zero del tour che si terrà il 27 maggio dopo un mese di prove a Castellaneta, dove si è trovato nelle ultime settimane. La data zero anticiperà quindi il tour che Vasco avvierà con la prima delle sei tappe previste a San Siro e in programma dal 1° giugno. Sono infatti ben 6 i concerti che Vasco terrà allo Stadio San Siro di ...

Confermati i concerti di Vasco Rossi nel 2020 - appuntamento fisso con la musica live : “È come Pasqua o Capodanno” : Sono Confermati i concerti di Vasco Rossi nel 2020. I live legati al repertorio del rocker di Zocca diventano quindi un appuntamento fisso come la Pasqua e il Capodanno, così com'è accaduto da qualche anno a questa parte. Nessuna intenzione, quindi, di appendere il microfono al chiodo. L'evento a Modena Park, con il quale ha raggiunto un vero e proprio record per biglietti venduti, sembrava suggerire un allontanamento dalla scene che è stato ...

La dichiarazione d’amore di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro prima della data zero : “Un’oasi di pace” : Arriva a qualche giorno dalla data zero, la nuova dichiarazione d'amore di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro dove terrà la prova generale ufficiale per il nuovo tour che inizierà ufficialmente il 1° giugno allo Stadio San Siro di Milano e che continuerà per 6 date, fino ad approdare a Cagliari nelle date del 18 e 19 giugno. Sentito da Il Messaggero, Vasco Rossi ha parlato della location scelta per la data del 27 maggio, dove è tornato a un ...