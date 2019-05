Usa | anche la Louisiana approva legge anti-aborto | “No a interruzione di gravidanza dopo

Usa : anche in Louisiana una legge più restrittiva sull’aborto : L’Alabama fa scuola negli Stati Uniti, almeno in tema di aborto: anche in Louisiana è stata votata e approvata una legge più restrittiva in tema di interruzione di gravidanza, che sarà vietata dopo il primo battito cardiaco del feto, per qualunque ragione. I medici che non rispetteranno le nuove norme rischieranno fino a due anni di carcere. Divieto di aborto al primo battito del cuore del feto Per entrare in vigore, la nuova legge attende solo ...

Usa - Bce - Ue - banche e spread Italia - spettri di tempesta perfetta : Nessuno nel parterre di Piazza Affari vuole evocarla. Ma le fiammate dello spread di questi giorni con i rendimenti sui Btp decennali che sono risaliti sopra il 2,7%, ormai a pochi punti dai corrispettivi greci (penalizzando in Borsa le banche orfane della crescita economica) riporta il pensiero degli operatori alla tempesta perfetta del 2011 sul debito sovrano che si abbattè sull’Italia. Segui su affarItaliani.it

RagUsa - anche rifiuti speciali abbandonati in zone rurali : Ragusa anche rifiuti speciali abbandonati in zone rurali. Segnalazione del consigliere M5S Sergio Firrincieli

Usa-Iran - la guerra possibile passa anche per Aviano. Trump dispiegherà gli F35 in Italia : Attenzione, allarme rosso. Ogni mossa, ogni decisione assunte in queste settimane, in queste ore, dai falchi di Washington vanno nella stessa direzione: fare dell’Iran 2019, l’”Iraq 2003”. Una guerra che non ha come motivazione vera il nucleare iraniano e neanche il contenimento della penetrazione della mezzaluna sciita in Medio Oriente, sulla direttrice Damasco-Baghdad-Beirut. Sedici anni dopo l’Iraq, ...

Serie A : calano abbonamenti e ascolti. Anche a caUsa dell’inadeguatezza della rete Internet : abbonamenti in calo e dunque Anche calo di ascolti per la Serie A. E’ la prima evidenza che risulta dal dibattimento davanti all’Antitrust del caso Sky/Mediaset che ha portato l’Agcm a limitare la pay-tv di Comcast per le esclusive sul web. Lo racconta Calcio Finanza. Secondo le rilevazioni della Lega Serie A, intervenuta nel dibattimento come soggetto operante sul mercato televisivo, “il numero di abbonati di Sky e di Mediaset con ...

Anche a RagUsa l'iniziativa Ance bloccadegrado : Prende il via in contemporanea su tutto il territorio nazionale, l’iniziativa dei nastri gialli #bloccadegrado, promossa dall’Ance, Anche a Ragusa

Meteo pazzo anche negli Usa - clamorose nevicate di fine Maggio in Colorado - Arizona e California [FOTO e VIDEO] : Se le Alpi sono sommerse di neve con decine di metri di accumulo ben oltre la metà di Maggio e Roma ha registrato le temperature più basse per il mese in corso, agli Stati Uniti non sta andando poi così tanto meglio. A pochi giorni dall’inizio dell’estate Meteorologica, infatti, intense nevicate hanno colpito l’area di Denver, in Colorado. Questa neve di fine stagione ha colto alla sprovvista gli automobilisti, causando numerosi incidenti e un ...

Caso Huawei - anche la giapponese Panasonic ferma le forniture dopo il bando imposto dagli Usa : Il dipartimento del Commercio americano sostiene che l'azienda cinese sia coinvolta in attività contrarie alla sicurezza nazionale

Strage di Capaci - due nuovi indagati. Il pentito : “Per uccidere Falcone c’era anche l’artificiere del boss Usa John Gotti” : Ventisette anni dopo ci sono due nuovi indagati per la Strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta. Si tratta del pentito catanese Maurizio Avola, sicario di Cosa nostra, e del boss Marcello D’Agata, uno dei luogotenenti di maggiore fiducia dello storico capomafia Benedetto Santapaola. A indagare è la procura di Caltanissetta, l’ufficio giudiziario competente ...

Huawei - ci rimettono anche gli Usa 56 miliardi e 74 mila lavoratori : GUERRA FREDDA/ Dopo il bastone la carota. Rinviato lo stop delle forniture per il colosso cinese Huawei. La mossa costerebbe agli Usa 56 miliardi e tra 18mila e 74 mila posti di lavoro Segui su affaritaliani.it

Cancro - né predestinazione né caso : a caUsare la malattia anche fattori esterni : Nessuna casualità o predestinazione: ammalarsi di tumore non è una questione di sfortuna. I ricercatori dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) hanno infatti scoperto che alcune delle alterazioni del Dna più frequenti e importanti per lo sviluppo del Cancro, chiamate ‘traslocazioni cromosomiche’, non avvengono per caso come ipotizzato finora, ma sono prevedibili e provocate da segnali che giungono alla cellula dall’ambiente esterno, ...

Vaccini - Ignazio Marino : “La corrente no-vax anche negli Usa ma qui c’è maggiore fiducia nei medici” : Ignazio Marino, Professore di Chirurgia e Vice Presidente alla Thomas Jefferson University, è intervenuto questa mattina, parlando di Vaccini, nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Credo che dubitare dei Vaccini – ha detto Marino – sia anche peggio che dubitare della chirurgia perché la storia della chirurgia ci ha dimostrato che alcuni tipi di interventi sono superabili e sono ...

Anche HONOR è colpita dal ban degli Usa di Trump : Anche HONOR è colpita dalla messa al bando decisa la scorsa settimana dall'amministrazione Trump nei confronti di Huawei. L'articolo Anche HONOR è colpita dal ban degli USA di Trump proviene da TuttoAndroid.

Perché il blocco di Huawei negli Usa interessa anche a noi : Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un poderoso affondo nei confronti di Huawei con un ordine esecutivo che mette al bando l’acquisto dei prodotti del colosso cinese da parte di società statunitensi sul territorio nazionale visto che comporterebbero una minaccia alla sicurezza del paese. Un atto più che preventivato, che non fa altro che […] L'articolo Perché il blocco di Huawei negli USA interessa anche a noi proviene da ...