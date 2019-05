Uomini e Donne | ecco la scelta di Andrea Zelletta

Insulti sessisti arbitro donna - Annalisa Moccia : “Noi arbitri donne insultati non solo da Uomini” : Annalisa Moccia, l’arbitro di Nola che ha ricevuto Insulti sessisti da un telecronista locale durante la partita di Eccellenza Agropoli-San’Agnello, è intervenuta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Ha commentato l’ultimo episodio avvenuto a Mestre, ai danni di un arbitro donna (un ragazzino di 14 anni si è abbassato i pantaloni mentre i genitori lanciavano Insulti dagli spalti) ...

Uomini e donne - Giulia Cavaglia prima della scelta : "Ho chiaro di cosa ho bisogno" : Domani, venerdì 31 maggio 2019, su Canale 5 alle ore 14.45 andrà in onda in diretta la scelta di Giulia Cavaglia. La tronista, che nella prima parte di stagione a Uomini e donne ha vestito i panni della corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, è chiamata a scegliere tra Manuel Galiano e Giulio Raselli, "due persone meravigliose, di grande valore".Nella lettera pubblicata sul Magazine di Uomini e donne, Giulia ha confessato di avere paura di ...

Natalia Paragoni è la scelta di Andrea Zelletta?/ Sorpresa in arrivo - Uomini e Donne - : Natalia Paragoni è la corteggiatrice di Andrea Zelletta a Uomini e Donne. Per tutti è lei la scelta del bel modello tarantino, sarà davvero così?

Gossip Uomini e Donne : Giulia Cavaglià si sfoga prima della scelta : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne scrive una lettera prima della scelta Domani Giulia Cavaglià farà finalmente la sua scelta. Chi sarà il suo preferito tra Manuel e Giulio? Non è dato ovviamente saperlo, ma molti fan del Trono Classico di Uomini e Donne sono convinti che alla fine la bella tronista sceglierà quasi sicuramente Giulio, con il quale si è lasciata molto andare ultimamente. Intanto però Giulia Cavaglià ha scritto una lettera prima ...

Uomini e donne - Andrea prima della scelta : "In villa sono esplose emozioni incontrollabili" : "Mi sono seduto sul trono con la voglia di innamorarmi. Nella villa sono esplose delle emozioni incontrollabili: pur non essendo una persona ansiosa, non è stato facile gestire il nervosismo. Di questa esperienza mi mancheranno tutte le persone che che mi hanno seguito e accompagnato, mentre non avrò nostalgia delle puntate in studio e di quelle sensazioni di timore che mi assalivano ogni volta. Soffrivo molto in puntata. Dover affrontare le ...

Uomini e donne - Giulia Cavaglià prima della scelta : 'Ho capito di cosa ho bisogno' : Per i tronisti del trono classico di Uomini e donne (il noto dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi) è tempo di scelte. Giunti alla fine del loro percorso sul trono, Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià sceglieranno la persona con la quale inizieranno una vera storia d'amore lontano dai riflettori. Dopo la scelta di Angela trasmessa ieri in diretta su Canale 5, oggi sarà il momento di Andrea. Domani, invece, in data ...

Uomini e Donne - Nicole Mazzocato : "Fabio Colloricchio? Vi chiedo di non accostarmi più alla mia storia precedente" : Il video-scandalo di Fabio Colloricchio, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne e attuale concorrente dell'edizione in corso di Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi, ovviamente, è arrivato subito anche in Italia.Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che Fabio Colloricchio ha tranquillamente fatto sesso davanti alle telecamere con l'ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa, la versione spagnola di Uomini e ...

Uomini e Donne - la scelta di Andrea Zelletta : il percorso con Natalia e Klaudia : Oggi Andrea Zelletta farà la sua scelta. Prima di scoprire chi tra Klaudia e Natalia sarà la fortunata, ripercorriamo il loro percorso a Uomini e Donne.

Uomini e Donne - Luca Daffrè in lacrime dopo la scelta di Angela : "Questa volta ci speravo" - : Francesca Ajello Luca Daffrè si è sfogato con la redazione di Uomini e Donne dopo aver scoperto di non essere la scelta di Angela Nasti: l'ex corteggiatore non ha nascosto la sua delusione Sebbene di fronte alla scoperta di non essere lui la scelta di Angela Nasti abbia mostrato un certo autocontrollo, una volta uscito dallo studio Luca Daffrè si è sciolto in lacrime mostrando tutta la sua delusione. Il percorso a Uomini e Donne ...

Diretta Uomini e Donne : oggi Andrea Zelletta farà la sua scelta : oggi andrà in onda, esclusivamente in Diretta, il secondo appuntamento di Uomini e Donne dedicato alle scelte del Trono Classico. Nella puntata di ieri Angela Nasti ha lasciato tutti di stucco scegliendo Alessio Campoli, al posto del super favorito Luca Daffrè; ovviamente il ragazzo ha risposto di sì e ora non ci resta che scoprire come continuerà la loro storia fuori dal programma. Intanto si prosegue con le altre scelte, oggi sarà il turno di ...

Uomini e donne - Antonio Moriconi nuovo tronista? Lui : "Direi di sì" : In attesa che la stagione in corso arrivi al capolinea (oggi andrà in onda la penultima puntata, rigorosamente in diretta), già si parla delle nuove puntate di Uomini e donne. In particolare, circolano le prime indiscrezioni sui prossimi tronisti. È il caso di Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella. Intervistato dal magazine cartaceo ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, il giovane ha fatto intendere di essere ...

Uomini e donne - Antonio Moriconi 'Se mi proponessero il trono risponderei di sì' : La stagione 2018-19 di Uomini e donne si sta per concludere: oggi andrà in onda la scelta di Andrea Zelletta e domani sarà Giulia Cavaglià a concludere il suo percorso televisivo. Come sempre accade quando si chiude un ciclo nel trono Classico, i telespettatori sono curiosi di sapere i nomi dei prossimi tronisti, coloro che avranno la possibilità di cercare l'anima gemella davanti alle telecamere di Canale 5. E tra i nomi forti dei prossimi ...