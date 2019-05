Uomini e Donne | Andrea ha scelto | petali rossi e baci per la nuova coppia

Uomini e Donne - Clarissa e Federico oggi sposi : tra gli invitati anche Nilufar e Giordano : Nel tardo pomeriggio di oggi, a Capua (Caserta), si è celebrato il matrimonio di due amati protagonisti del recente passato di Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Ad assistere al giorno più bello della coppia, ci sono i familiari di entrambi, gli amici e tanti volti noti al pubblico. A catturare l'attenzione degli appassionati di gossip, però, è stata soprattutto la presenza alle nozze di due chiacchierati ex fidanzati: ...

Uomini e donne - Giorgio Alfieri si sfoga : "Mai pensato al suicidio - mia figlia sa tutto" - : Serena Granato L'ex tronista di Uomini e donne ha concesso un'intervista a "Vieni da me", dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata e non solo L'ex-tronista di Uomini e donne, Giorgio Alfieri, è apparso nelle vesti di ospite in una nuova puntata di "Vieni da me", il talk-show condotto da Caterina Balivo. Nell'intervista concessa al format di Rai 1 l'ex pupillo di Maria De Filippi, che al celebre dating show di ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis e la De Filippi su Damante : 'Affascinante e pericoloso' : È stato un finale di puntata molto divertente quello che è appena andato in onda su Canale 5: al termine del secondo appuntamento di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Andrea Zelletta, infatti, c'è stato anche il tempo di fare un po' di gossip. A Giulia De Lellis che si augurava il meglio per la neo coppia (il tronista e Natalia Paragoni), Maria De Filippi ha risposto che il nome del ragazzo potrebbe far pensare a qualcuno di sua conoscenza. ...

Uomini e Donne : La Scelta di Andrea Zelletta! : La Scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne è stata molto intensa e commovente. Dopo due lunghi e intensi discorsi Andrea ha finalmente scelto la sua fidanzata. Ecco com’è andata! Secondo appuntamento con le scelte in diretta di Uomini e Donne. Questa volta è il turno di Andrea Zelletta, protagonista di un percorso molto intenso, così come lo ha definito Gianni Sperti. L’opinionista ha speso bellissime parole nei confronti del ...

Klaudia Poznanska : Uomini e Donne a settembre o Temptation Island 2019? : Klaudia Poznanska verso il trono di Uomini e Donne a settembre? Come ha giustamente sottolineato Gianni Sperti: quella di oggi è stata una delle non scelte più emozionati di sempre e ha visto protagonisti Andrea Zelletta e Klaudia Poznanska. Lui ha detto chiaro e tondo, incalzato dalla ragazza che voleva subito arrivare al sodo della questione, che il cuore non è arrivato a battere per lei. Come aveva anticipato a inizio puntata la diciotenne ...

Giulia De Lellis a Uomini e Donne : la frecciatina ad Andrea Damante : Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne per la scelta di Andrea Zelletta: la chiara frecciatina a Damante Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne come ospite. Lei stessa aveva annunciato che sarebbe stata presente in studio per assistere alla scelta di Andrea Zelletta. Un ritorno alle origini per l’ex corteggiatrice, che proprio […] L'articolo Giulia De Lellis a Uomini e Donne: la frecciatina ad Andrea Damante proviene da Gossip e Tv.

Angela Nasti e Alessio Campoli : cosa hanno fatto dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne: Alessio Campoli e Angela Nasti innamoratissimi Ieri c’è stata finalmente la tanto attesa scelta di Angela Nasti. E quest’ultima, a sorpresa, ha deciso di iniziare una storia d’amore con Alessio Campoli. Ma cosa avranno fatto i due dopo la scelta a Uomini e Donne? A rivelarlo è stato poco fa il blog IlVicolodelleNews.it. Difatti il popolare portale di gossip ha pubblicato alcune foto di Alessio Campoli e Angela ...

KLAUDIA POZNANSKA È LA SCELTA DI ANDREA ZELLETTA?/ Sorpresa in villa - Uomini e Donne - : KLAUDIA POZNANSKA è la corteggiatrice di ANDREA Zelletta, tronista di Uomini e Donne. La ragazza a pochi giorni dalla SCELTA: 'sceglierà Natalia, ma io...'

Uomini e Donne : Andrea Zelletta ha scelto Natalia : Natalia e Andrea Natalia Paragoni ce l’ha fatta: è lei infatti la scelta di Andrea Zelletta. Nel corso dell’appuntamento quotidiano di Uomini e Donne, trasmesso in diretta, la corteggiatrice ha avuto la meglio sulla rivale Klaudia Poznanska. La ragazza, al termine del discorso, ha detto sì al tronista, accettando di vivere una storia con lui al di fuori delle telecamere. Uomini e Donne: Andrea nella villa Prima di passare alla ...

