Ungheria | governo rinuncia a riforma della giustizia e chiude ai sovranisti | si profila

Salvini in Ungheria visita il muro anti-migranti : «Felice di vedere l'efficacia del governo Orban» : «La realtà ci dimostra quotidianamente che le destre xenofobe non sono in grado di dare una risposta politica alla migrazione». Lo ha affermato Cecile Kyenge, europarlamentare ed ex ministro, ...

Migranti - Helsinki Committee : “Governo Ungheria lascia i migranti senza cibo. Qualcuno non ha mangiato per 5 giorni” : migranti lasciati senza cibo anche per cinque giorni. La denuncia del Comitato Helsinki per i diritti umani, un’organizzazione non governativa con base in diversi Paesi europei, non si riferisce alla condizione degli africani intrappolati nei centri di detenzione libici, ma a coloro che hanno inoltrato una richiesta di protezione internazionale in Ungheria e se la sono vista rifiutare. Secondo quanto raccolto dagli operatori della ong, in ...