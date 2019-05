Una Vita Anticipazioni Spagnole | Blanca | dopo la morte del suo bambino | lascia Diego!

Una Vita Anticipazioni 31 maggio 2019 : Ursula si sente male e crolla tra le braccia di Blaca : Ursula ricorda il momento in cui è stata violentata e ripudiata. Distrutta dal dolore, ha un attacco d'ansia davanti a Blanca.

Una Vita anticipazioni : Diego scopre che il figlio di Blanca è vivo : anticipazioni Una Vita: Diego apre gli occhi e scopre che il bambino di Blanca è ancora vivo Le anticipazioni di Una Vita rivelano che finalmente Diego scopre la verità sul bambino che ha messo al mondo Blanca. Quest’ultima, ricordiamo, partorisce nel bel mezzo del bosco, completamente sola. Il tutto avviene nel corso della fuga con […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Diego scopre che il figlio di Blanca è vivo proviene da Gossip ...

Una Vita anticipazioni : DIEGO scopre qualcosa sul parto di BLANCA ma… : Il mistero legato al parto di BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) caratterizzerà le prossime puntate italiane di Una Vita: come abbiamo già ampiamente anticipato ai nostri lettori, la ragazza partorirà il piccolo Moises da sola e in un campo abbandonato, ma Ursula (Montserrat Alcoverro) e Samuel (Juan Gareda) riusciranno attraverso una serie di perfidi sotterfugi a farle credere che ha dato alla luce una bambina, morta purtroppo durante il ...

Una Vita - trame all' 8 giugno : Blanca beve una medicina a base di mandragora : Continua il successo della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una Vita' capace di attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere i cambiamenti riguardanti i personaggi principali. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 3 per arrivare fino a sabato 8 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Samuel. L'uomo dovrà fare i conti con i sensi ...

Una Vita puntate di giovedì 30 e venerdì 31 : Rosina scopre il tradimento del marito : Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Canale 5, 'Una vita' che riesce a tenere alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani. Si avvicina il mese di giugno che regala nuovi colpi di scena allo spettatore. Le anticipazioni dell'appuntamento di giovedì 30 maggio svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Arturo. L'uomo deciderà di presentarsi alla riunione presso la ...

Una Vita Anticipazioni 30 maggio 2019 : Silvia incastra e denuncia Zavala : Silvia manda un biglietto a Carvajal con le informazioni per incastrare Zavala ma ora la sua Vita è ancora più appesa a un filo.

Una Vita - trame all'8 giugno : Inigo e Leonor vogliono fuggire - Ursula avvelena Blanca : Clamorosi colpi di scena accadranno nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 3 a sabato 8 giugno. Se Samuel sarà vittima di gravi sensi di colpa, Inigo chiederà a Leonor di fuggire da Acacias 38. Infine Ursula avvelenerà Blanca per anticipare il parto. Una Vita: Samuel vittima di sensi di colpa Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 3 all'8 giugno segnalano che Samuel accuserà dei grossi rimorsi di coscienza ...

Spoiler Una Vita - puntate italiane : Esteban si innamora di Silvia : Alcuni Spoiler delle prossime puntate della nota soap opera spagnola Una Vita riguardano Esteban, interpretato dall'attore Jesus Rubio, il quale si avvicinerà molto a Silvia Reyes. Inizialmente l'uomo chiederà alla donna di aiutarlo a trovare una soluzione per aiutare il suo amico Cheque, un militare recluso nelle Filippine per colpa della guerra persa dalla Spagna. In seguito Silvia chiederà aiuto ad Arturo per decidere cosa fare. Poi la Reyes ...

Una Vita - spoiler : Antonito litiga con il padre Ramon a causa di Lolita : Due personaggi dello sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” nei prossimi episodi italiani entreranno per l’ennesima volta in conflitto. Si tratta di Ramon Palacios che si scontrerà con il primogenito dopo avergli chiesto di recarsi a Parigi con lui e Trini per fare una sorpresa a Maria Luisa. Antonito andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza che suo padre non vuole che Lolita intraprenda il viaggio insieme a loro. Il cognato di ...

Una Vita - anticipazioni : IÑIGO e FLORA “costretti” a darsi un bacio! : I telespettatori italiani di Una Vita hanno appena scoperto che IÑIGO (Xoan Forneas) e FLORA (Alejandra Lorenzo) non sono marito e moglie bensì fratello e sorella. Profondamente innamorato di Leonor Hidalgo (Alba Brunet), il pasticciere ha infatti confessato proprio alla scrittrice che lui e la parente hanno preso il posto dei veri coniugi Cervera, morti apparentemente in un attacco eseguito dai briganti mentre si stavano recando in Spagna. Tra ...

