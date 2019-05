Una reunion delle Hole 25 anni dopo Live Through This? Courtney Love | “Sì | ne stiamo

C’è stata Una reunion delle ragazze di Geordie Shore e Holly Hagan ha un commento esilarante in proposito : LOL The post C’è stata una reunion delle ragazze di Geordie Shore e Holly Hagan ha un commento esilarante in proposito appeared first on News Mtv Italia.

Robert Plant ricorda John Bonham ma esclude Una reunion dei Led Zeppelin : “Mi farebbe venire l’orticaria” : Dobbiamo rassegnarci: la storica reunion dei Led Zeppelin alla O2 Arena di Londra del 2007 è destinata a rimanere un evento più unico che raro. Lo ha ribadito nuovamente Robert Plant durante un'intervista a Planet Rock Magazine. In quell'occasione, è bene ricordarlo, la band di Immigrant Song aveva tenuto lo storico concerto per ricordare il produttore discografico Ahmet Ertegün e scopritore, tra l'altro, anche degli Yes. La vera sorpresa ...

Una reunion di Glee per un concerto - ma niente revival : parla Matthew Morrison : Non ci sarà un revival, o almeno non è all'orizzonte in questo momento, ma Matthew Morrison auspica una reunion di Glee anche solo per un singolo evento. L'attore che ha interpretato il direttore del Glee Club Will Schuester nella celebre e pluripremiata serie creata da Ryan Murphy non intende riprendere quel ruolo e riportare in tv la serie, nonostante in questo periodo la tentazione di ripescare vecchi titoli per produrne dei sequel o dei ...

Una reunion degli NSYNC come quartetto - senza Justin Timberlake - è all’orizzonte dopo il Coachella 2019 : dopo il ritorno sul palco con Ariana Grande per il Coachella 2019, potrebbe arrivare una vera reunion degli NSYNC come quartetto, senza Justin Timberlake. L'ipotesi è tornata alla ribalta dopo che il 14 aprile scorso JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick e Joey Fatone si sono uniti alla Grande per eseguire, durante il suo primo show al Coachella, Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored e il loro tormentone Tearin' Up My Heart. Il ...