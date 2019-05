Una mano santa per i Huawei P30 e P30 Pro | DC Dimming in arrivo

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Presto avranno una marcia in più i top di gammaP30 e P30 Pro, grazie all'innesto della tecnologia DC, che dovrebbe essere integrata in uno dei prossimi aggiornamenti incrementali che la coppia riceverà. Lo ha riportato su Twitter il noto leaker Mukul Sharma, che sappiamo essere molto ben informato sui fatti (si è rivelato in passato molto precise nelle sue previsioni, quindi non c'è motivo di dubitare nemmeno in questo caso). Il DCprevede la regolazione automatica del display così da tenere a bada l'alta temperatura generata dal dispositivo, sventando il rischio di incappare nel tradizionale sfarfallio dei pannelli OLED, e consentendo agli occhi di riposare di più. Potreste non accorgervi nell'immediato dei benefici che una soluzione del genere riesce a garantire, ma alle lunghe la tecnologia farà la differenza. Un bel colpo per iP30 e P30 Pro, ...

