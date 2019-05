Una barca è affondata nel Danubio | a Budapest | si parla di almeno tre morti

Almeno 30 persone sono morte nel naufragio di Una barca nella Repubblica Democratica del Congo : Almeno 30 persone sono morte nel naufragio di un barca avvenuto sabato nel lago Mai-Ndombe, nella Repubblica Democratica del Congo, vicino alla città di Lokanga. Secondo le autorità a bordo della nave c’erano centinaia di persone, di cui molte risultano disperse, ma non

Almeno 10 persone sono morte nel ribaltamento di Una barca nel sud-ovest della Cina : Almeno 10 persone sono morte nel ribaltamento di un’imbarcazione nel sud-ovest della Cina, nella provincia del del Guizhou; 11 persone, compreso il capitano, sono state soccorse e altre 8 risultano ancora disperse. L’imbarcazione serviva per trasportare passeggeri da un lato

Falcone - a Palermo sbarca ancora Una volta la nave della legalità : Anche quest'anno Palermo ha ricordato le vittime della strage del 23 maggio 1992 accogliendo al porto la nave della legalità con a bordo 1.500 ragazzi provenienti da tutta Italia. Il ventisettesimo anno di commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino e degli agenti di scorta è stato preceduto da numerose polemiche che hanno portato a due assenze illustri nell'aula bunker del carcere Ucciardone: quella del presidente della Regione Siciliana, ...

Maltempo Uganda - si ribalta Una barca con i giocatori di calcio : almeno 9 morti : almeno nove persone sono morte mentre molte altre sono disperse dopo che una barca si è ribaltata in Uganda. Lo riporta la BBc sottolineando che a bordo dell’imbarcazione vi erano almeno 50 persone tra una squadra di calcio ed i suoi fan. L’incidente avvenuto ieri, probabilmente per il Maltempo ed il sovraccarico di persone, nel distretto di Hoima, nella parte occidentale del Paese, non e’ il primo che vede coinvolti ...

Chi decide se Una nave può sbarcare in un porto italiano? : Un gommone con alcuni migranti a bordo (foto: Ufficio Stampa Mediterranea Saving Humans – LaPresse) Nella tarda serata di domenica 19 maggio, i 47 migranti a bordo della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca Sea Watch, sono stati portati a Lampedusa. Lo sbarco è stato la conseguenza di una decisione della procura di Agrigento che ha disposto il sequestro della nave per presunta violazione dell’articolo 12 del testo unico ...

Sea Watch - Finanza sequestra la nave : sbarcano 2 migranti - un disabile e Una donna incinta : Scatta il sequestro della Sea Watch ferma da due giorni al largo di Lampedusa. Sono due finora i migranti scesi dalla nave che si trova a meno di un km dal porto di Lampedusa (Ag). Le...

Cinque tonnellate di hashish su Una barca - arrestati 3 turchi : Nuovo sequestro di stupefacenti nel Canale di Sicilia: in collaborazione con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga italiana e le polizie francesi e turche, la Guardia di Finanza di Palermo ha bloccato un carico di oltre 5 tonnellate di hashish trasportate su una barca a vela. arrestati i tre membri dell equipaggio, tutti turchi. L'imbarcazione "Solen 1" - un monoalbero a vela di 12 metri, battente bandiera turca - è stata intercettata ...

La Juve sbarca in Uzbekistan con Una nuova Academy : Juventus Academy Uzbekistan – La Juventus sbarca in Uzbekistan. Da qualche giorno il club bianconero ha infatti inaugurato la Juventus Academy di Tashkent, sulla quale si è alzato il sipario lo scorso 7 maggio allo stadio della Turin Polytechnic University in Tashkent – TTPU. L’occasione ha riguardato le celebrazioni per il decennale dell’apertura della sede […] L'articolo La Juve sbarca in Uzbekistan con una nuova Academy è stato ...

Un gruppo di migranti pakistani approda sulla costa di Cropani Marina su Una barca a vela : Un gruppo di 52 migranti, fra cui 12 minori non accompagnati, è sbarcato la scorsa notte sul litorale ionico catanzarese, nel territorio di Cropani Marina. Secondo gli accertamenti dei Carabinieri della compagnia di Sellia Marina, che hanno operato insieme alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, si tratta di cittadini pakistani. Il gruppo è giunto a bordo di un'imbarcazione a vela, arenata sulla spiaggia, mentre gli scafisti ...

Mare Jonio sequestrata<br> Ma c'è un altro allarme per Una barca in avaria : La Mare Jonio è sbarcata a Lampedusa, ma è stata subito sequestrata e le forze dell'ordine stanno effettuando tutti i controlli del caso e avrebbero già trovato delle irregolarità. La Guardia di Finanza accusa la nave della Ong Mediterranea di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". La Procura di Agrigento deciderà se conferMare il sequestro oppure restituirla alla Ong. Matteo Salvini infatti aveva annunciato:"Mi risulta che la nave ...

Trapani - sequestrate 6 tonnellate di sigarette di contrabbando su Una barca : 5 arresti : Sono state sequestrate sei tonnellate di sigarette di contrabbando a bordo di un peschereccio proveniente dalla Tunisia a largo di Mazara del Vallo e sono stati arrestati cinque membri dell’equipaggio, tutti di nazionalità tunisina. L’equipaggio avrebbe anche tentato una disperata fuga in mare con i motori a tutto gas e bruciato alcune casse di sigarette.Continua a leggere

