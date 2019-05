Un Posto al sole | new entry nel cast | il bel Luca Capuano sarà Aldo Leone

Anticipazioni Un Posto al sole Trama Puntate 3-7 giugno 2019 : Mariella Non Vuole Sposare Guido! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019: Mariella rifiuta la proposta di matrimonio di Guido. Alberto copia Roberto… Anticipazioni Un posto al sole: nuovo confronto tra Patrizio e Rossella! Guido chiede a Mariella di sposarlo ma lei lo ferisce con un secco no! Arriva la sorella minore di Alex! Alberto, intanto, copia l’idea imprenditoriale di Roberto e la espone a Marina… Proposte ...

Un Posto al sole : oggi 30 maggio la soap non va in onda - tornerà venerdì 31 : La programmazione di Un posto al sole subirà oggi 30 maggio un'inattesa battuta d'arresto. La soap partenopea, fiore all'occhiello del palinsesto pre-serale di Rai 3 non andrà in onda, decisione destinata a scatenare più di qualche polemica tra i telespettatori. Fortunatamente non si tratterà di un provvedimento definitivo, dato che già a partire da domani tutto tornerà alla normalità. I fan potranno così riprendere a seguire le vicende degli ...

Anticipazioni Un Posto al sole 10-14 giugno : nuova rapina al Vulcano - ma Arianna avrà con sé un'arma : Nei prossimi episodi di Un posto al sole si tornerà a parlare del personaggio di Arianna e della sua scelta di prendere un'arma e portarla con sé al caffè Vulcano. Ad inizio settimana Arianna e Andrea si troveranno a dover affrontare la questione dell'adozione di un bambino, ma in seguito la narrazione prenderà un strada totalmente differente e i toni della trama diventeranno molto più cupi. Mimmo e Maurizio decideranno infatti di compiere ...

Anticipazioni Un Posto al sole : nuova rapina al Vulcano - ma Arianna avrà con sé un'arma : Nei prossimi episodi di Un posto al sole si tornerà a parlare del personaggio di Arianna e della sua scelta di prendere un'arma e portarla con sé al caffè Vulcano. Ad inizio settimana Arianna e Andrea si troveranno a dover affrontare la questione dell'adozione di un bambino, ma in seguito la narrazione prenderà un strada totalmente differente e i toni della trama diventeranno molto più cupi. Mimmo e Maurizio decideranno infatti di compiere ...

Un Posto al sole : LUCA CAPUANO nel cast! Ecco chi interpreterà [anticipazioni] : Grande “colpo di mercato” di Un posto al sole, che ha ingaggiato uno degli attori più noti della nostra televisione. Già da un po’ vi avevamo anticipato in modo “criptato” la presenza di un nuovo importante interprete che già aveva avuto esperienze nel daytime, ed Ecco che ora la notizia è servita: LUCA CAPUANO si aggiunge al cast della soap partenopea di Rai 3. In un’intervista rilasciata al settimanale ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 maggio 2019 : Raffaele e Ornella davanti a una drammatica scelta : Raffaele e Ornella scoprono che Patrizio si droga e dovranno decidere come meglio intervenire per aiutarlo.

Anticipazioni Un Posto Al Sole : Diego ancora in crisi per Beatrice : Un Posto Al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20.45. La soap ha in serbo grandi sorprese anche per la settimana dal 10 al 14 giugno. Se Diego si troverà alle prese con i suoi dubbi sentimentali, Arianna e Andrea faranno i conti con dei problemi legati all'adozione. Il pericolo Maurizio e Mimmo non è ancora scongiurato Nelle scorse settimane, Maurizio e Mimmo avevano colpito il Caffè Vulcano con due rapine, ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 31 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5265 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 31 maggio 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) daranno il loro sostegno a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), che intanto rivede Rossella (Giorgia Gianetiempo). Ma nell’ombra c’è una nuova minaccia… Cerruti (Cosimo Alberti) intende raccontare a Mariella (Antonella Prisco) le novità sull’incontro galante appena avvenuto. Ci saranno ...

La bomba del ‘Sole 24 ore’ : “De Laurentiis disPosto a cedere il Napoli per concentrarsi sul Bari e acquistare un club estero” : E’ una vera e propria bomba quella lanciata dal “Sole 24 ore” riguardante l’attuale patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’imprenditore italiano, che ha rilevato un anno fa il Bari dal fallimento dominando il campionato di Serie D, secondo quanto scrive il noto quotidiano avrebbe intenzione di aprire i suoi orizzonti. Ecco quanto si legge. “Davvero De Laurentiis vuole cedere il club? Ebbene qui le ...

Un Posto al sole : proposta di matrimonio in arrivo nella soap : Un posto al sole: una proposta di matrimonio è in arrivo Un posto al sole. nella nota soap di Rai Tre sta per accadere qualcosa di molto sorprendente. Come anticipa e svela la rivista settimanale Nuovo Tv, pare proprio che ci sia in arrivo una proposta di matrimonio. Ma di chi si tratta? Ebbene si, […] L'articolo Un posto al sole: proposta di matrimonio in arrivo nella soap proviene da Gossip e Tv.

Un Posto al Sole Anticipazioni 29 maggio 2019 : Alex verrà licenziata? : Patrizio affronta per la prima volta l'astinenza mentre Alex fatica ad arrivare puntuale al Vulcano e rischia di essere licenziata.

Anticipazioni Un Posto Al Sole dal 10 al 14 giugno : la verità su Lollo viene a galla : Sono giunte le nuovissime Anticipazioni delle puntate di Un Posto Al Sole che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno. Vedremo in primis che un segreto sarà svelato e poi che torneranno protagonisti Mimmo e Maurizio, i due ragazzi che rapinarono il Caffè Vulcano. Inoltre Raffaele sarà costretto ad affrontare un nuovo problema causato da suo figlio. Upas, trame 10-14 giugno Le Anticipazioni delle trame di Un Posto Sl ...

Un Posto al sole anticipazioni : la famiglia di ALEX in arrivo? : Nei prossimi giorni a Un posto al sole inizieremo a notare i ritardi di ALEX Parisi (Maria Maurigi) nell’arrivare al Caffè Vulcano, ritardi che potrebbero anche significare la perdita del posto di lavoro! E così, sempre più in difficoltà, ALEX penserà di poter risolvere i suoi problemi quando scoprirà che alla Terrazza ora c’è una stanza libera, quella lasciata da Ciro (Vincenzo Alfieri). Sarà lei ad occuparla da ora in poi? Quel che ...

Davide Devenuto pronto a lasciare 'Un Posto al sole' - Allocca pensa alla morte di Otello : Nei giorni scorsi, Lucio Allocca e Davide Devenuto hanno rilasciato due interviste separate e hanno fatto alcune dichiarazioni che hanno creato un po' di preoccupazione tra i fan della soap Un posto al Sole. Davide Devenuto, che interpreta Andrea Pergolesi, ha lasciato intendere che sarebbe propenso a lasciare il cast mentre Lucio Allocca ha parlato della morte del suo Otello Testa. Davide Devenuto vorrebbe lasciare il cast di Un posto al ...