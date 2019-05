Un Maggio terribile per l’agricoltura italiana

retemeteoamatori

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ne avevamo gia’ parlato ma la seconda parte della Primavera ha portato piogge davvero eccezionali in alcune zone. Pensate che in Emilia-Romagna solo asono caduti in diverse zone tra i 300-500mm (precipitazioni che cadono in 3-5mesi) -> https://www.retemeteoamatori.it/blog/2019/05/-2019-freddo-in-italia-perche/ Anomalie di precipitazioni in europa tra Aprile ePiogge che servivano dopo un Inverno così siccitoso ma di certo i danni si sono fatti vedere per l’agricoltura. Spiega la Coldiretti come le continue perturbazione hanno danneggiato le coltivazioni specie arboree da frutto, la produzione del miele e anche nella fienagione. Le continue precipitazioni associate anche a grandine han distrutto interi raccolte di cieliege da nord a sud con agricoltori costretti a buttarle per le spaccature non piu’ vendibili sul mercato e ...

matteosalvinimi : Ora a #Capaci, con commozione, 27 anni dopo quel terribile 23 maggio. Chi si divide sulla lotta alla mafia sbaglia.… - michela547 : R.I.P. 24 persone 20 maggio 2012 - 29 maggio 2012 Per i terribile terremoti... - ManuelVaccaro1 : 29 Maggio 1176 'Dall'Alpe a Sicilia, Dovunque è Legnano'! I comuni italiani di fronte al terribile esercito di Fede… -