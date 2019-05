Un caracal a Busto Arsizio | avvistata la lince del deserto

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Mariagiulia Porrello Il felino dai caratteristici ciuffi di pelo nero che spuntano dalle orecchie è stato osservato domenica al Parco Alto Milanese Un? L’animale, un felino di medie dimensioni caratterizzato da orecchie da cui spuntano lunghi ciuffi di pelo nero, è stato avvistato nella città del varesotto. A segnalarne la presenza nel Parco Alto Milanese, una vasta area verde che si estende tra, Legnano e Castellanza, è stato Andrea Barone, intervistato dal quotidiano La Prealpina. L’uomo,cco d’origine che vive a Vizzola Ticino, si trovava in città per far visita ai genitori e per seguire il Giro d’Italia. Secondo il suo racconto, l’incontro con il mammifero chiamato anche “del” è avvenuto domenica intorno alle 12.30. Appena però l’esemplare ha notato il suo osservatore è scappato. Al momento Barone non si è reso conto ...