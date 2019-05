Uffizi, aprono 14 nuove sale: Tiziano, Tintoretto e gli altri capolavori provenienti dai depositi

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sono in totale 105 le opere esposte nelleaperte al primo piano della Galleria degli: il nuovo allestimento ricolloca i grandidel Cinquecento come la “Venere di Urbino” die “Leda e il Cigno” delaccanto ai maestri del Rinascimento veneziano e della scuola fiorentina, ed espone oltre trenta opere che per decenni sono rimaste chiuse nei depositi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...