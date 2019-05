U&D | trono di Andrea | la Paragoni è la scelta del tronista pugliese

U&D trono classico - Andrea sceglie Natalia : lei ha detto 'sì' : Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne trono classico con la scelta di Andrea Zelletta. Le scelte dei tronisti sono sempre stati i momenti decisivi e più seguiti da tutti gli appassionati di questo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Come detto, ieri Angela ha fatto la sua scelta ed ha ricevuto il fatidico ''sí'' da parte di Alessio. Oggi è stato il turno di ...

Gossip U&D - Antonio : 'Direi sì al trono - sarebbe una grande opportunità' : Da quando Teresa Langella gli ha preferito Andrea Dal Corso, Antonio Moriconi è stato considerato uno dei candidati principali al trono di Uomini e Donne dopo la pausa estiva. Interpellato dal magazine della trasmissione su questa eventualità, il ragazzo ha candidamente ammesso che accetterebbe di sedersi sulla poltrona rossa per cercare l'anima gemella. Sulla coppia che si è formata a suo discapito invece, l'ex corteggiatore sembra nutrire ...

U&D - Trono classico : la tronista napoletana sceglie Alessio e non Luca : Oggi 29 maggio è stata trasmessa in diretta su Canale 5 la prima puntata dedicata alle scelte del Trono classico di Uomini e Donne. Contrariamente a quanto pensava la maggior parte del pubblico, la tronista napoletana Angela Nasti ha scelto Alessio Campoli e non Luca Daffrè, sovvertendo tutti i pronostici. Quest'ultimo è stato 'rifiutato' dopo un soggiorno molto movimentato con la 20enne napoletana. Invece, è stato scelto il corteggiatore romano ...

U&D - trono classico : dopo la scelta della Nasti tocca ad Andrea domani 30 maggio : Si è conclusa solo pochi minuti fa la diretta di Uomini e donne dedicata alla scelta della tronista Angela Nasti, la quale, a sorpresa, ha deciso di uscire dal programma con Alessio Campoli. Niente da fare dunque per il favorito della vigilia Luca Daffrè il quale, deluso, ha dovuto abbandonare lo studio. Emozioni per la neo coppia che si è ritrovata a ballare sotto la cascata di petali rossi, tra gli applausi del pubblico di Maria De Filippi e ...

U&D - trono classico : la scelta di Angela è Alessio Campoli : Oggi, 29 maggio è stata trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono classico. È arrivata la primavera e con essa anche il periodo in cui i tronisti di Uomini e Donne concludono il loro percorso nello show con la classica scelta di rito con tanto di petali rossi. Il rituale non è cambiato e poche ore fa è andata in onda la scelta della tronista Angela Nasti che ha deciso di uscire dal programma ...

Anticipazioni U&D : le scelte del Trono classico saranno in diretta : Secondo le ultime Anticipazioni del Trono classico di Uomini e Donne (il people show di Mediaset, in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), ci sono delle novità e dei cambi di programma per quanto riguarda le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Quest'anno le scelte non saranno registrate e trasmesse il 27 maggio come affermato in precedenza, ma verrano trasmesse in diretta televisiva. Inoltre, c'è ...

U&D - ritorno di fiamma al Trono Over : Riccardo rivuole la sua Ida : Nella giornata di ieri è andata in onda un nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La puntata di ieri era una puntata molto attesa dai fan del programma e soprattutto da quelli che amano la coppia Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Tra i due, infatti, sembra sempre più vicino un ritorno di fiamma. Trono Over, Riccardo ripensa a Ida Platano In ...

Anticipazioni Trono Over U&D : Ida torna da Riccardo - Tina si scaglia contro Gemma : Anche questa stagione di Uomini & Donne sta per volgere al termine, eppure le battute finali non smettono di riservare sorprese. Ad alcune – gli scontri implacabili tra Tina Cipollari e Gemma Galgani – il pubblico è già abituato, altre invece hanno colto davvero di sorpresa gli ospiti presenti in studio e gli altri partecipanti del dating show. In particolare, ecco cosa è successo durante le registrazioni effettuate mercoledì 8 maggio, che ...

U&D Trono Over : Pamela Barretta e il suo fidanzato rompono la loro relazione : Durante l'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne (il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), l'ex dama Pamela Berretta ha scoperto che il suo fidanzato Stefano Torrese si sentiva con Roberta Di Padua. Proprio per questo motivo ha troncato la relazione ed è tornata nuovamente single. La dama ha scoperto la frequentazione durante l'ultima registrazione del programma andando poi a sfogarsi, non ...

U&D trono over - ultima registrazione : lite furiosa tra Pamela e Stefano a causa di Roberta : L'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne avvenuta lo scorso 8 maggio, è stata ricca di colpi di scena, così come riportato dal sito 'Il Vicolo delle news'. Stando a quanto riportato dal blog, Riccardo Guarnieri ha chiesto di richiamare nel programma la sua ex Ida Platano, deciso a riconquistarla. Da quanto apprendiamo, la Platano accetterà di tornare in trasmissione, anche se si prenderà del tempo per decidere su quanto richiesto ...

U&D - spoiler trono over : Guarnieri richiama Ida - Roberta Di Capua si intromette : Una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al trono over è avvenuta lo scorso 8 maggio. Stando alle anticipazioni vi sono stati risvolti clamorosi e inaspettati per alcuni protagonisti del parterre. Secondo quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Riccardo Guarnieri avrebbe chiesto alla redazione di Maria De Filippi, di richiamare in trasmissione la sua ex Ida Platano nel tentativo di convincerla a dargli un'ulteriore ...

Anticipazioni U&D Trono Over : Riccardo vuole riprovarci con Ida Platano : È accaduto di tutto nell'ultima registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 8 maggio. Una grande sorpresa, infatti, è arrivata da Riccardo Guarnieri, il quale ha inaspettatamente chiesto alla redazione e a Maria De Filippi di richiamare in studio Ida Platano. I telespettatori saranno sicuramente al corrente della fine della storia d'amore tra i due, e di quanto la donna abbia sofferto dopo la separazione. Proprio per questo motivo, l'ex ...

U&D - spoiler trono della Cavaglià : pioggia di baci per Manuel e Giulio : Appuntamento con le anticipazioni relative alla nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta lo scorso 7 maggio negli studi Elios di Roma. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Andrea Zelletta ha perso una delle sue corteggiatrici, in quanto Muriel ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Il percorso di Giulia Cavaglià, già da diverse settimane, è incentrato su due corteggiatori, Manuel ...