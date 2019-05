Turismo : in Lombardia presenze +5 - 9% - primi i tedeschi (2) : (AdnKronos) - “Il Comitato -ha dichiarato Mazzali- apprezza lo sforzo compiuto dagli uffici per dare risposta ai quesiti definiti dalla clausola valutativa della legge regionale. Le informazioni restituite trasferiscono al Consiglio un quadro conoscitivo utile per comprendere l’avanzamento dell’attu

Turismo : in Lombardia nel 2018 39 mln presenze - +18% in 5 anni : Milano, 12 apr. (AdnKronos) - Lo scorso anno le presenze registrate in Lombardia hanno toccato quota 39 milioni di presenze, con una crescita del 18% in cinque anni. E’ quanto emerge da un’elaborazione della Coldiretti regionale su dati Istat. Un record di presenze, che, si sottolinea da Coldiretti,