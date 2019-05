Tumori | un malato su 4 senza radioterapia

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Si è svolto a Milano il ‘Radiotherapy Day‘. Un convegno promosso da Estro (European Society for Radiotherapy & Oncology) per sensibilizzare sull’utilizzo dellanella lotta ai, durante il quale è stato presentato il decalogo ‘Conosciamo la’, stilato da Estro ed Estro Cancer Foundation con l’obiettivo di migliorare la conoscenza sul tema. Oggi, spiega infatti Umberto Ricardi, presidente di Estro, “almeno una persona su 4 che dovrebbe beneficiare di un trattamento radioterapico non lo riceve. Se entro il 2035 l’accesso allapotesse essere garantito a tutti quei pazienti affetti da cancro per cui il trattamento è indicato, si salverebbero ogni anno almeno 1 milione di vite nel mondo“. All’evento milanese hanno partecipato le principali associazioni di pazienti oncologici (Favo, ...

