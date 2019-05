Tumori | ricerca italiana sbanca negli Usa | 15 giovani oncologi premiati all’Asco

Tumori : accordo tra Fondazione Airc e Banco Bpm per il supporto alla ricerca : Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Banco BPM firmano oggi un accordo in esclusiva per cinque anni, durante i quali Banco BPM sarà a fianco di Airc come partner istituzionale di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e di divulgazione della corretta informazione sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. L’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e il Presidente di Fondazione Airc, Pier ...

L’Azalea della Ricerca della Fondazione AIRC colora 3.700 piazze per rendere i Tumori femminili sempre più curabili : Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna in tutta Italia L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, fiore simbolo della battaglia contro i tumori femminili. Da trentacinque anni le piante di azalea sbocciano per portare nuova linfa al lavoro dei Ricercatori impegnati a rendere queste forme di cancro sempre più curabili. Dai grandi centri urbani ai piccoli comuni di provincia, ventimila volontariAIRCscenderanno in circa ...

Tumori : Italia leader nel mondo della ricerca sull’immuno-oncologia : L’Italia è leader a livello internazionale nelle ricerche sull’immuno-oncologia, che sta cambiando le prospettive di cura in molti Tumori in fase avanzata. Il nostro Paese è fra i primi al mondo nelle sperimentazioni in questo campo, che rientra nell’oncologia di precisione, un approccio che mira a offrire il farmaco “giusto” al paziente “giusto” al momento “giusto”, migliorandone così l’efficacia e la qualità di vita. E Bristol-Myers Squibb, ...

Tumori : torna l’Azalea della ricerca Airc - a Milano in piazza 4 giorni : tornano in tutta Italia le Azalee dell’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro, che ogni anno in occasione della Festa della mamma organizza la vendita benefica dei fiori alleati della lotta ai Tumori femminili. “Contro il cancro, io ci sono” è il motto della manifestazione in programma lungo la Penisola domenica 12 maggio (per conoscere la piazza più vicina cliccare su Airc.it o chiamare il numero ...

Tumori - donando le ‘rughe’ si aiuta la ricerca : campagna in rosa : Un dono di vita. Dalle donne che lottano contro i segni del tempo alle donne in lotta contro un tumore che potrebbe non farle invecchiare. Sono le rughe viste da due diverse prospettive le protagoniste di una nuova campagna tutta in rosa, finalizzata a sostenere la ricerca scientifica contro le neoplasie femminili. A promuoverla L’Oréal Paris, Fondazione Umberto Veronesi e Coop. L’iniziativa è stata battezzata appunto ‘Dona le ...

Tumori - inventati occhiali speciali che li individuano precocemente : a idearli un ricercatore italiano : Ideati degli speciali occhiali anti-cancro in grado di individuare i Tumori della bocca. A metterli a punto è stato un giovane italiano, Francesco Di Nardo, 34 anni, sorrentino, dal 2017 dipendente dell’Asl di Novara come medico della Direzione medica di presidio ed epidemiologo, che ha brevettato un paio di occhiali detti ‘Goccles’ (Glasses for Oral Cancer – Curing Light Exposed – Screening) che permettono di ...

Tumori infantili - la Milano Marathon per sostenere la ricerca di AIRC : Contro i Tumori infantili, domenica 7 aprile Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sarà ai nastri di partenza della diciannovesima edizione della Milano Marathon. La squadra di AIRC è composta da 213 atleti impegnati in una duplice sfida, quella della gara sulle strade milanesi e quella per la raccolta fondi attraverso Rete del Dono, dove è attualmente in corso una competizione virtuosa per trovare nuove risorse da destinare ai migliori ...

Tumori : ricercatori italiani scoprono molecola che agisce in modo mirato : Scoperta, grazie a una collaborazione durata cinque anni tra i Dipartimenti di Scienze del Farmaco, di Medicina molecolare e di Medicina dell’Università di Padova, una nuova molecola – sintetizzata dal dott. Ribaudo e dal prof. Giuseppe Zagotto – sviluppata per colpire in maniera mirata alcune tipologie di Tumori, limitando gli effetti collaterali sulle cellule sane. Unismart, la società interamente controllata dall’Università di Padova ...

Tumori : ricercatori Unipd scoprono molecola che agisce in modo mirato (3) : (AdnKronos) - Questo meccanismo ha per protagonista la Proteina Fosfatasi 2A (PP2A), un naturale regolatore del ciclo cellulare, che si trova ad essere “spenta” nelle cellule tumorali a causa del legame con una piccola proteina (SET). PP2A può essere però riattivata usando una piccola molecola, sint

Tumori : ricercatori Unipd scoprono molecola che agisce in modo mirato (2) : (AdnKronos) - "È un ulteriore passo avanti nella valorizzazione nelle scienze della vita – spiega la professoressa Margherita Morpurgo, delegata al progetto ‘scienze della vita -’. Si tratta di un settore nel quale la ricerca del nostro Ateneo è di altissimo profilo e che finalmente, con la giusta c