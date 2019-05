Trovato morto Tenna, manager cinema

MediasetTgcom24 : Lecce, anziano trovato morto in casa: è stato bruciato vivo #cronacalecce - LaStampa : Paolo Tenna, 47, anni, geniale manager del cinema torinese, amministratore delegato di Fip e inventore del product… - Corriere : Capodoglio trovato morto in Sicilia, è il quinto in una settimana -

La procura di Roma ipotizza il reato di istigazione al suicidio per la morte di Paolo47enne della Piemonte Film Commission, precipitato dal quarto piano di un albergo del centro della Capitale. Disposto l'autopsia.era spesso in giro per l'Italia per seguire i tanti progetti che aveva sviluppato sul territorio, come l'operazione che ha portato a Torino il kolossal "The outfit". Ricopriva un incarico prestigioso anche nel cda di Cinecittà, e in questi giorni era a Roma per una seduta.(Di giovedì 30 maggio 2019)