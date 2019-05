wired

(Di giovedì 30 maggio 2019) (foto: supermimicry via Getty Images) Serata in discoteca o nottata di studio? Molti adolescenti, ma anche molti adulti, optano per gli, bevande energetiche (analcoliche) che contengono sostanze stimolanti, fra cui caffeina, taurina, e vitamine del gruppo B. Che, se consumate in ampia quantità e in un breve intervallo tempo, potrebbero non far bene al cuore. A mostrarlo è uno studio pubblicato sul giornale dell’American Heart Association, che svela che una quantità pari a 32 once – che corrisponde a circa 95 centilitri, ovvero quasi 4 lattine da 25 cl – può far crescere lasanguigna e il rischio di anomalie elettriche del cuore, ovvero alterazioni del ritmo cardiaco. I risultati sono pubblicati sul Journal of the American Heart Association. Gli, da non confondere con gli sportche contengono sali minerali ma non sostanze stimolanti, ...

MilanoCitExpo : Troppi energy drink possono aumentare la pressione e altri rischi per il cuore #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - zazoomnews : Troppi energy drink possono aumentare la pressione e altri rischi per il cuore - #Troppi #energy #drink #possono… - micheleiurillo : Troppi energy drink possono aumentare la pressione e altri rischi per il cuore -