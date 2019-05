Treviso | per ' Scuole Sicure' 40 mila euro da Ministero dell' Interno al Comune 2

Treviso : per 'Scuole Sicure' 40 mila euro da Ministero dell'Interno al Comune : Treviso, 30 mag. (AdnKronos) - Più di 40 mila euro dal Ministero dell’Interno per l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle vicinanze degli edifici scolastici. Il Comune di Treviso ha ottenuto dal Viminale 40.267,14 euro da impiegare nel progetto “Scuole Sicure”, che h

Salute : Zaia - 'record di speranza di vita per Provincia di Treviso' : Treviso, 29 mag. (AdnKronos) - “Far conquistare anni di vita in Salute è un obbiettivo fondamentale per un sistema sanitario moderno che ci tiene ai suoi cittadini. Per questo il risultato ottenuto da Treviso è importantissimo come indicatore di tutto il modello sanitario veneto”. Così il Presidente

Diretta/ Treviso Treviglio - risultato 53-53 - streaming video e tv : persiste la parità : Diretta Treviso Treviglio streaming video e tv: orario, risultato live di gara-2 della semifinale playoff basket A2, i veneti cercano il bis sui lombardi.

DIRETTA Treviso TREVIGLIO/ Streaming video e tv : dubbio Logan per Max Menetti : DIRETTA TREVISO TREVIGLIO Streaming video e tv: orario, risultato live di gara-2 della semifinale playoff basket A2, i veneti cercano il bis sui lombardi.

Giro d'Italia - tappa 19 Treviso-San Martino di Castrozza : percorso con arrivo in salita : Nella giornata di venerdì 31 maggio si disputerà la 19ª tappa del 102° Giro d'Italia. Si andrà da Treviso a San Martino di Castrozza lungo un percorso di 151 Km. Sarà una frazione corta di montagna, con parecchie ondulazioni ed arrivo in salita nella località trentina. Si giungerà a San Martino di Castrozza per la terza volta nella storia. Nel 1982 si aggiudicò la 16ª tappa con partenza da Comacchio lo spagnolo Vicente Belda, mentre l'edizione ...

Treviso - infezione all’alluce dopo la pedicure : Maria muore per shock settico - aperta un’inchiesta : Maria Buso, 82enne di Mogliano, in provincia di Treviso, è morta per shock settico dopo che un taglio all'alluce del piede sinistro, non medicato durante una banale pedicure, ha fatto infezione. Lo hanno confermato i risultati dell'autopsia, richiesta dai figli della donna. Al via un'indagine da parte della Procura della Repubblica, che ipotizza il reato di omicidio colposo.

Treviso : Castelfranco - due ragazzine in gravi condizioni in ospedale per antidepressivi : Treviso, 7 mag. (AdnKronos) - Due ragazze di origine moldava, di 16 e 17 anni, sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco Veneto. Sono state soccorse nel primo pomeriggio di oggi dai sanitari del Suem chiamati dal padre di una delle due. Entrambe avrebbero assunto farmaci antid

Treviso - dal dolore alla gamba alla scoperta del tumore : Samuele muore a 14 anni : Un'altra grave vicenda, riguardante la morte di una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Treviso, precisamente nel comune di Castello di Godego. La causa, purtroppo, è tra quelle sempre più ricorrenti: un tumore, considerata oramai la malattia del secolo. La vittima è un ragazzino di appena quattordici anni, Samuele Vispo, che si è spento nella giornata di mercoledì 1 maggio, sconvolgendo la sua intera famiglia ...

Rugby - Pro14 2019 : le formazioni ufficiali di Munster-Benetton Treviso. Appuntamento con la storia per i veneti : Oggi, sabato 4 maggio 2019, fischio d’inizio alle ore 16.00 italiane: Appuntamento con la storia per il Benetton Treviso. La franchigia italiana del Pro 14 si gioca un posto in semifinale nell’ex torneo celtico: servirà l’impresa in terra irlandese contro il Munster. Si gioca in turno secco con gli italiani che giocheranno lontano dalle mura amiche per il peggior piazzamento nella stagione regolare. Gli irlandesi infatti hanno ...

Muore affogato in Pescheria - tragica fine per Walter Busato. Era «il Mago» di Treviso : Walter Busato, archivio, Ex imprenditore In passato era stato un imprenditore: negli anni Novanta aveva rilevato il Malibù, locale davanti all'entrata secondaria del teatro Comunale, poi era stato ...

Basket - Serie A2 : Treviso supera Trapani nei playoff : ROMA - Si aprono le danze per molte Serie dei playoff di Lega 2. In Gara 1, vincono Treviso, Verona, Rieti, Roseto, Bergamo e Montegranaro . In Gara 1 dei playout, Piacenza ha la meglio su Cassino. ...

Ciclismo : a Treviso eventi in rosa per tutto il mese di maggio (7) : (AdnKronos) - La Bicicletta oggi e i nostri ricordi. Il concorso per le scuole sarà dedicato agli alunni delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado di Treviso. I ragazzi potranno raccontare liberamente la propria visione sulla bicicletta, il ruolo che la “bici” ha avuto e ha nella nos

Ciclismo : a Treviso eventi in rosa per tutto il mese di maggio (5) : (AdnKronos) - Sabato 25 maggio, a partire dalle 10, in Piazza dei Signori, prenderà il via l’Itala Pilsen Day, pedalata dal gusto vintage organizzata dallo storico birrificio con pic- nic e apericena finale a Villa Margherita. L’iscrizione è gratuita e prevede uno speciale dress code: bici e abbigli

Ciclismo : a Treviso eventi in rosa per tutto il mese di maggio (4) : (AdnKronos) - Non mancherà la proposta gastronomica in rosa, un risotto preparato con una serie di combinazioni multisensoriali, fra le quali la sfumatura con lo spumante rosé della cantina Nani Rizzi e la sfiziosa “mantecatura” con la Casatella Soligo. La giornata si concluderà alle 21.30 all’Hotel