LuceverdeRoma : #Roma #2 giugno Festa della Repubblica In vista della tradizionale parata militare dalle ore 22:00 di oggi verrann… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-05-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Traffico Roma del 30-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI…. INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA CODE DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL CENTRO, CODE PER Traffico DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI, ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 19:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMINO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA ANTONIO PACINOTTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DELLA RADIO E SU VIA ODERISI DA GUBBIO NEI PRESSI DI ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMINO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA ANTONIO PACINOTTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DELLA RADIO E SU VIA ODERISI DA GUBBIO NEI PRESSI DI ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE ALTEZZA VIALE RIBOTTA. PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTIE CODE A ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE ALTEZZA VIALE RIBOTTA. PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTIE CODE A ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 17:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE ALTEZZA VIALE RIBOTTA PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCIDENTE CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA ALTEZZA VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO NEI PRESSI DI VIA ALESSANDRO SEVERO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOANA, E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 16:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOANA, E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 PER TERAMO SI RALLENTATA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DI GROTTA PERFETTA PER INCIDENTE CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA MARIO MUSCO. INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU LUNGOTEVERE MARZIO, INCROCIO CON VIA CAVOUR RALLENTAMENTI MA PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TOR CERVARA VERSO Roma ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DI GROTTA PERFETTA PER INCIDENTE CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA MARIO MUSCO. INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU LUNGOTEVERE MARZIO, INCROCIO CON VIA CAVOUR RALLENTAMENTI MA PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TOR CERVARA VERSO Roma ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 14.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI GENERALMENTE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, TUTTAVIA TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA SALARIA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FIDENE NELLA ZONA DI MONTE MARIO SONO INIZIATI IERI I LAVORI ALLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIALE ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 1320 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO RALLENTAMENTI AL MOMENTO IN CITTA’ IL PRIMO SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI MENTRE IN ZONA TRIESTE CI VIENE INDICATO UN ALTRO INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE CON VIA LARIANA RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA NAZARETH TRA VIA DI BOCCEA E VIA ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 1120 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE EST. CODE DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO IL FORO ITALICO E CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA PIAZZALE LABICANO A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE CON UN INCIDENTE IN PROX DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN PRATI UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN PIAZZA MARTRI DI ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 1120 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE EST. CODE DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO IL FORO ITALICO E CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA PIAZZALE LABICANO A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE CON UN INCIDENTE IN PROX DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN PRATI UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN PIAZZA MARTRI DI ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 09:50 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE PER Traffico SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALT DELLA FLAMINIA E TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE Traffico ...