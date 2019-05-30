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Traffico Roma del 30-05-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 30-05-2019 ore 19 | 30 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 30-05-2019 ore 19:30 (Di giovedì 30 maggio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; PER ALTRI DUE INCIDENTI CI SONO CODE A TRATTI DALLA VIA APPIA ALLA VIA DEL MARE E DALLA Roma FIUMICINO FINO A CASAL DEL MARMO. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico E PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA PISANA ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCCORDO ANULARE. PER INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIIIN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. NEL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA VIA NOMENTANA. AL PRENESTINO LABICANO RALLENTAMENTI SU LARGO TELESE ALL’ALTEZZA DI ...
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