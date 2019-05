Tradizioni nel fango

Danze di diavoli e scheletri - omelette giganti e strani rituali : le Tradizioni di Pasqua più curiose nel mondo [FOTO] : Mancano solo pochi giorni alla Pasqua e soprattutto tra i bambini è tanta l’attesa per celebrare la festività. Dall’Australia all’America fino all’Europa, le diverse culture del mondo hanno le proprie celebrazioni della ricorrenza. Che sia tirarsi acqua addosso come in Polonia o leggere romanzi gialli come in Norvegia, ecco la storia dietro le tradizioni di Pasqua più strane e popolari del mondo. Firenze A Firenze, i residenti festeggiano una ...