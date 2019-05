ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Si erano salutati con un lungo abbraccio e con quella frase, “non volevo“, carpita dalle telecamere. Francescoe Daniele De, i due simbolistoria moderna, ora entrambi lontani dal campo e dalla fascia da capitano. Chi non voleva fare cosa? Se lo sono chiesti in tanti dopo quel video. Il quotidiano La Repubblica dà la sua versione dei fatti, partendo da una mail, datata 16 dicembre 2018, scritta dal preparatore atletico Ed Lippie, uomo di fiducia di James Pallotta. Lippie avverte il presidente giallorosso di come il capitano Detredello spogliatoio, Kolarov, Dzeko e Manolas, stiano facendo pressione per chiedere di cacciare tre persone: l’allenatore Eusebio Di Francesco, il direttore sportivo Monchi e Francesco, l’addio di Dee l’abbraccio con. Poi quella ...

Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Totti, il retroscena: “Congiura di De Rossi e altri senatori della Roma contro di lui” - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Totti, il retroscena: “Congiura di De Rossi e altri senatori della Roma contro di lui” - vita_felicetto : RT @fattoquotidiano: Totti, il retroscena: “Congiura di De Rossi e altri senatori della Roma contro di lui” -