Torino | operai sul tetto del grattacielo per protesta | “Abbiamo lavorato | ma non siamo

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sono saliti intorno alle otto sulla Torre littoria, in pieno centro a, dove hannoper mesi senza esser stati pagati. Arrivati all’ottavo piano hanno esposto due striscioni chiedendo i soldi arretrati. Così 13edili della Eco Building hanno cercato di attirare l’attenzione su di loro e ci sono riusciti. Dopo ore a quell’altezza, passate a volte a bordo del cornicione, sono scesi alle 14.30 per andare verso la prefettura dopo avevano ottenuto un incontro con i rappresentanti della prefettura, della Reale Immobili (proprietaria dell’edificio), il curatore fallimentare di un’azienda del consorzio che ha subappaltato i lavori e i rappresentanti di Fillea Cgil e Filca Cisl. “La ditta deve incassare dal consorzio due fatture per un totale di circa 100mila euro – spiegano Daniel Lefter della Fillea Cgil e Gerlando Castelli della Filca Cisl -. Per questa ragione la ...

