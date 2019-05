huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) Fanno discutere le parole del sottosegretario grillino alla Difesa Angelonei confronti del ministro Elisabetta. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’esponente 5 Stelle parla di “scelte incomprensibili” prese dal suo dicastero. Scelte, scrive, “quasi mai coordinate politicamente, che hanno solo rafforzato, a causa di errori grossolani, l’influenza die capetti del. Il tutto, purtroppo, a disto del Paese”.“Ho tenuto duro per un anno”, insiste il sottosegretario M5S, rincarando la dose in un altro passaggio del suo post: “Ho cercato per un anno di stare accanto al ministroe di spiegarle che il nemico non è Salvini, o chissà chi altro, ma chi, all’interno dell’apparato, vuole continuare ad agire senza l’indirizzo ed illlo politico. ...

bernattore : RT @HuffPostItalia: Tofalo ancora contro Trenta: 'Ascolta capi del passato'. M5S lo scarica: 'Prendiamo le distanze' - HuffPostItalia : Tofalo ancora contro Trenta: 'Ascolta capi del passato'. M5S lo scarica: 'Prendiamo le distanze' - Side73Dark : @Pier31381165 @KEY37547072 @cettymontemurro @beppe_grillo Così Angelo Tofalo: 'La nostra umiltà ci ha fatto pensare… -