The Voice 2019 | ospiti e anticipazioni semifinale di stasera 30 maggio

(Di giovedì 30 maggio 2019) Thedi3030alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda ladi The. Il talent show condotto da Simona Ventura, dopo la conclusione delle Battle, giunge alla fase decisiva dei knock out. Durante la puntata del 28tante sono state le emozionanti performance che i concorrenti ci hanno regalato. Gué Pequeno ha deciso di portare alladi TheBrenda Carolina Lawrence, Ilenia Filippo e Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci. Del team di Gigi D’Alessio invece sono passati Domenico Iervolino, Carmen Pierri ed Elisa Gaiotto in arte Eliza G. Elettra Lamborghini ha scelto per i Knock out Miriam Ayaba, Andrea Berté e Greta Giordano. Infine della squadra di Morgan sono in gara Matteo Camellini, Dominique Chillé Diouf in arte Diablo ed Erica Bazzeghini. Ma cosa ...

THEVOICE_ITALY : I giochi sono fatti e i 4 Team vanno dritti alle semifinali di #TVOI: i KNOCK OUT! Siamo elettrizzati anche perché… - Tvottiano : @misterf_tweets @napoliforever89 @famigliasimpson @MasterAb88 @tw_fyvry @borraccino_ @veronique__94 @gabrirz1… - Notiziedi_it : The Voice 2019, si passa ai Knock Out: le anticipazioni di giovedì 30 maggio -