The New Normal | gli artisti e le artiste del «Primavera Sound 2019»

(Di giovedì 30 maggio 2019): The Newalla ribalta1. Rosalía2. Mac DeMarco3. Erykah Badu4. J Balvin5. Charli XCX6. Interpol7. Carly Rae Jepsen8. mura masa9. Miley Cyrus10. Suede11. Janelle Monáe12. James Blake13. FKA Twigs14. Pusha T15. Princess Nokia16. Tame Impala17. Nina Kraviz18. Primal Scream19. Robyn20. Stereolab: The Newalla ribaltaChe cosa s’intende per «e», oggi? Musicalmente parlando, ilha lanciato una sfida al mondo dei promoter e non solo: con il claim The New, infatti, l’edizione di quest’anno, in cartellone dal 30 maggio all’1 giugno, presenta un cartellone composto per metà dauomini e per metà dadonne. Una prima volta che si pone come prima di una lunga serie (si spera!), un esempio da seguire, una nuovaità, appunto, cercando il giusto equilibrio per un festival musicale della ...

