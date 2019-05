inmeteo

(Di giovedì 30 maggio 2019) Inverno davvero interminabile per l'arco alpino dove continua a nevicare senza sosta ad alta quota come fossimo nel mese di febbraio. In particolare ci riferiamo a quote superiori ai 2000 metri dove...

meteo_real : Rifugi alpini sommersi dalla neve...si scava per uscire di casa! Guardate... - InMeteo : NEWS: Tantissima neve sulle Dolomiti : rifugio passo Principe sommerso [VIDEO] - BassasLopez : RT @gasparioma_omar: Martedì al giro d’Italia .. non si farà passo gavia ... per rischio slavine .... veramente tantissima neve ???????? https:… -