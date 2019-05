Spread | che cosa succede se arriva il falco Weidmann in Bce

Che cosa succede allo Spread se arriva il falco Weidmann alla Bce? : L’opposizione della Francia alla nomina di Weber a capo della commissione spiana la strada al numero uno della Bundesbank noto oppositore delle politiche espansive di Draghi. Ma quale impatto può avere una svolta del genere sui titoli di Stato italiani?...

Usa - Bce - Ue - banche e Spread Italia - spettri di tempesta perfetta : Nessuno nel parterre di Piazza Affari vuole evocarla. Ma le fiammate dello spread di questi giorni con i rendimenti sui Btp decennali che sono risaliti sopra il 2,7%, ormai a pochi punti dai corrispettivi greci (penalizzando in Borsa le banche orfane della crescita economica) riporta il pensiero degli operatori alla tempesta perfetta del 2011 sul debito sovrano che si abbattè sull’Italia. Segui su affarItaliani.it

Piazza Affari la peggiore in Europa con le banche. Lo Spread sfiora 290 : Nonostante le rassicurazioni del vicepremier Salvini sulla tenuta del Governo pesano le incertezze sui nuovi equilibri nell'esecutivo italiano dopo le elezioni. Preoccupano anche i rumors su una possibile procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. A Milano corre sempre Fca, oggi il cda della Nissan...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : è vero che l’aumento dello Spread fa aumentare i mutui sulla casa? : E’ vero che il crollo del Ponte Morandi a Genova con i suoi 43 morti ha ferito Luciano Benetton e ha ucciso suo fratello (Gilberto, morto a Treviso il 22 ottobre 2018, ndr), come domanda Francesco Merlo in un’intervista su La Repubblica? E’ vero che l’aumento degli ultimi mesi e settimane dello spread sta facendo aumentare i mutui sulla casa dei cittadini italiani? E’ vero, infine, che l’Unione europea ha ...

Patto politico per la manovra Bacchettate a Salvini sullo Spread : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nella relazione all'assemblea annuale, in chiave anti-recessione, chiede "responsabilita' e ragionevolezza" per "costruire insieme un piano triennale - credibile e ambizioso allo stesso tempo - che ci permetta di trattare con i partner europei un aggiustamento graduale, serio e strutturale, affiancato a misure per sostenere la difficile fase congiunturale. Segui su ...

Dopo Visco anche Guzzetti lancia l'allarme : "I dati sono reali - lo Spread oltre 250 è insostenibile" : “Uno spread già oltre i 250 punti è per noi insostenibile”. Così Giuseppe Guzzetti, presidente dell’Acri, dal palco del convegno organizzato dall’associazione per i 20 anni dalla legge Ciampi. “Facile dire slogan come ‘l’Europa ci strangola e ci affamà , o dire che uno lo spread ‘se lo mangia a colazione’” ma “i dati che sono reali, e non vengono ...

Allarme Spread - l'ordine dall'Asia che ha scatenato il caos : la manina della finanza contro il governo : Lo spread è aumentato ieri 15 maggio improvvisamente. Nulla a che vedere con i 570 punti raggiunti nell'autunno del 2011 ma la situazione potrebbe presto precipitare. Tant'è. Pare che tra le 8 e le 9 del mattino, mentre i gestori di Hong Kong e Singapore, riporta La Stampa in un retroscena, è par pa

Caro-Spread - Tria bacchetta Salvini Tassi sui mutui in rialzo dello 0 - 5% : Giovanni Tria mette ancora una volta in riga Matteo Salvini sulla questione dello sforamento del Deficit/Pil . Dopo che ieri il ministro dell’Economia all’ennesima sparata del vicepremier leghista che aveva fatto schizzare lo spread fino a 292 punti, ai massimi dall’8 febbraio, aveva cercato di calmare le acque sui mercati spiegando che “gli obiettivi Segui su affaritaliani.it

Spread - Visco : “Salito anche per rischi di uscita dall’euro. Segni di tensione sul costo dei prestiti per famiglie e aziende” : “I premi sui Credit default swap (“assicurazioni” contro il rischio di fallimento dello Stato, ndr) suggeriscono che il differenziale dei titoli di Stato italiani è salito a seguito sia dell’aumento dei rischi di credito sia dei rischi di ridenominazione dei titoli in una diversa moneta” rispetto all’euro. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, in visita in Israele, commenta così l’andamento dello Spread ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda anche allo Spread - 16 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà anche allo spread. Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda

Spread da record - poi chiude a 284. Guerra M5S-Lega anche sull'Iva : Lo Spread si avvicina a quota 300 e rende ancora più difficile «l'impresa» di evitare l'aumento a fine anno dell'Iva. A dieci giorni dal voto, i mercati non sembrano...

Lo Spread vola : sfiora quota 290 punti vendite da estero - crolla fiducia nell’Italia Ma perché sale proprio adesso? L’analisi : Alcuni degli investitori esteri che avevano comprato titoli di debito italiano in dicembre hanno iniziato a vendere. È solo un anticipo dei rischi he aspettano l’Italia nei prossimi mesi

Lo Spread ha raggiunto i 290 punti : era da dicembre che non era così alto : Lo spread, la differenza tra il rendimento dei titoli di stato italiani e quelli tedeschi, ha raggiunto oggi pomeriggio i 290 punti, il livello più alto dallo scorso dicembre quando si era abbassato grazie al compromesso tra governo e Commissione

Lo Spread sfonda i 290. Le banche : "Colpa di Salvini" : Aggiornamento - Lo spread tra Btp e Bund ha sfondato quota 290 punti, come si temeva, è arrivato a 291, un livello che non veniva raggiunto da dicembre, durante il braccio di ferro con L'Ue sulla manovra economica. I mercati reagiscono alle dichiarazioni di SalviniIl vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ieri ha detto:"Se servirà infrangere alcuni limiti del 3% nel rapporto deficit-Pil o del 130-140% tra debito e ...