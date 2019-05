Spazio e industria | alla conquista dell’orbita bassa

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) L‘spaziale privata èterrestre: un nuovo mercato di espansione commerciale. Circa un mese fa – spiega Global Science – la Nasa ha lanciato un bando per nuovi servizi sostenibili nellaorbita terrestre in cui la Stazione spaziale internazionale giocherà da pivot. L’intento dell’agenzia americana è quello di attivare nuove prospettive commerciali per le imprese americane nellodella Iss relativamente a portata di mano, e di avere via libera per concentrare le proprie energie su orizzonti più lontani. Tra i progetti pervenuti la Nasa ne ha selezionati 12, tra i quali spuntano i nomi di società come Blue Origin, Lockheed Martin e Boeing: c’è chi propone di costruire delle stazioni spaziali riutilizzando i gusci dei missili lanciati in orbita e chi mira a lanciare moduli commerciali che rimarranno collegatiIss per ...

UniMC : #aprecon2019 #laricercachefarete Il 4 e il 5 giugno vi aspettiamo alla conferenza annuale di @APREh2020, uno spazi… - ASI_spazio : L'industria spaziale privata è alla conquista dell’orbita bassa terrestre: un nuovo mercato di espansione commercia… - comp_spa : Incentivi per l’archiviazione cloud, piano industria 4.0...Avete spazio sui vostri iCloud? #sapevatelo #rassegnastampa #TopNews -